Організував авіасполучення між рф та окупованим Кримом: заочно засуджено ексміністра транспорту рф

В Україні до кримінальної відповідальності притягнули колишнього міністра транспорту російської федерації. Іде мова про віталія савельєва, який попри закриття Україною повітряних пунктів, умисно організував незаконне авіасполучення між рф та окупованим Кримом. Пише УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Деталі

Офіс Генерального прокурора продовжує документацію воєнних злочинів рф. До відповідальності притягуються представники політичного й військового керівництва росії.

Нещодавно, за підтримання публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора, суд визнав винним колишнього міністра транспорту рф. Іде мова про віталія савельєва. Суд призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, строком на три роки.

Контекст

У минулому десятилітті, очолюючи авіакомпанію "Аерофлот", савельєв, попри офіційне закриття Україною повітряних пунктів пропуску, організував незаконне авіасполучення між росією та окупованим Кримом.

З його ініціативи з березня 2014 року виконувалися регулярні рейси між РФ і півостровом. - інформує Офіс Генерального прокурора.

Після призначення на посаду міністра транспорту рф у листопаді 2020 року російський посадовець умисно забезпечив переміщення військової техніки та особового складу збройних сил рф у напрямку державного кордону України, а також на територію білорусі й тимчасово окуповані території України.

Нагадаємо

У грудні 2024 року сталов відомо, що голову держдуми рф в’ячеслава володіна заочно засуджено до 15 років тюрми, повідомили у Службі безпеки України

В Іраку чоловіка засудили до довічного ув'язнення за торгівлю людьми після того, як він завербував іракців для війни на боці росії проти України.

Директор федеральної служби виконання покарань рф аркадій гостєв заочно отримав 10 років ув'язнення. Його визнали винним за організацію мережі катівень на лівобережжі Херсонщини, де ув'язнювали учасників руху опору.