12:39 • 10056 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
09:20 • 18064 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 31634 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 51044 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 17919 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
16 жовтня, 05:41 • 36831 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 29081 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 25020 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Ексклюзив
15 жовтня, 18:12 • 34839 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 54956 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Організував авіасполучення між рф та окупованим Кримом: заочно засуджено ексміністра транспорту рф

Київ • УНН

 • 802 перегляди

Колишнього міністра транспорту росії віталія савельєва засуджено до 15 років ув'язнення за організацію незаконного авіасполучення з окупованим Кримом. Він також забезпечував переміщення військової техніки рф.

Організував авіасполучення між рф та окупованим Кримом: заочно засуджено ексміністра транспорту рф

В Україні до кримінальної відповідальності притягнули колишнього міністра транспорту російської федерації. Іде мова про віталія савельєва, який попри закриття Україною повітряних пунктів, умисно організував незаконне авіасполучення між рф та окупованим Кримом. Пише УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Деталі

Офіс Генерального прокурора продовжує документацію воєнних злочинів рф. До відповідальності притягуються представники політичного й військового керівництва росії.

Нещодавно, за підтримання публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора, суд визнав винним колишнього міністра транспорту рф. Іде мова про віталія савельєва. Суд призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, строком на три роки.

Контекст

У минулому десятилітті, очолюючи авіакомпанію "Аерофлот", савельєв, попри офіційне закриття Україною повітряних пунктів пропуску, організував незаконне авіасполучення між росією та окупованим Кримом. 

З його ініціативи з березня 2014 року виконувалися регулярні рейси між РФ і півостровом.

- інформує Офіс Генерального прокурора.

Після призначення на посаду міністра транспорту рф у листопаді 2020 року російський посадовець умисно забезпечив переміщення військової техніки та особового складу збройних сил рф у напрямку державного кордону України, а також на територію білорусі й тимчасово окуповані території України.

Нагадаємо

У грудні 2024 року сталов відомо, що голову держдуми рф в’ячеслава володіна заочно засуджено до 15 років тюрми, повідомили у Службі безпеки України

В Іраку чоловіка засудили до довічного ув'язнення за торгівлю людьми після того, як він завербував іракців для війни на боці росії проти України.

Директор федеральної служби виконання покарань рф аркадій гостєв заочно отримав 10 років ув'язнення. Його визнали винним за організацію мережі катівень на лівобережжі Херсонщини, де ув'язнювали учасників руху опору.

Ігор Тележніков

