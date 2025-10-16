Организовал авиасообщение между РФ и оккупированным Крымом: заочно осужден экс-министр транспорта РФ

В Украине к уголовной ответственности привлекли бывшего министра транспорта российской федерации. Речь идет о виталии савельеве, который, несмотря на закрытие Украиной воздушных пунктов, умышленно организовал незаконное авиасообщение между рф и оккупированным Крымом. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Детали

Офис Генерального прокурора продолжает документацию военных преступлений рф. К ответственности привлекаются представители политического и военного руководства россии.

Недавно, при поддержании публичного обвинения прокуроров Офиса Генерального прокурора, суд признал виновным бывшего министра транспорта рф. Речь идет о виталии савельеве. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на три года.

Контекст

В прошлом десятилетии, возглавляя авиакомпанию "Аэрофлот", савельев, несмотря на официальное закрытие Украиной воздушных пунктов пропуска, организовал незаконное авиасообщение между россией и оккупированным Крымом.

По его инициативе с марта 2014 года выполнялись регулярные рейсы между РФ и полуостровом. - информирует Офис Генерального прокурора.

После назначения на должность министра транспорта рф в ноябре 2020 года российский чиновник умышленно обеспечил перемещение военной техники и личного состава вооруженных сил рф в направлении государственной границы Украины, а также на территорию беларуси и временно оккупированные территории Украины.

Напомним

В декабре 2024 года стало известно, что председатель госдумы рф вячеслав володин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы, сообщили в Службе безопасности Украины

В Ираке мужчину приговорили к пожизненному заключению за торговлю людьми после того, как он завербовал иракцев для войны на стороне россии против Украины.

Директор федеральной службы исполнения наказаний рф аркадий гостев заочно получил 10 лет заключения. Его признали виновным за организацию сети застенков на левобережье Херсонщины, где заключали участников движения сопротивления.