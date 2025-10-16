$41.760.01
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
09:20 • 17187 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
07:59 • 31018 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
07:53 • 49930 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 06:35 • 17414 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
16 октября, 05:41 • 36588 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 28904 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 24998 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 34788 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 54897 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Организовал авиасообщение между РФ и оккупированным Крымом: заочно осужден экс-министр транспорта РФ

Киев • УНН

 • 676 просмотра

Бывший министр транспорта России Виталий Савельев приговорен к 15 годам заключения за организацию незаконного авиасообщения с оккупированным Крымом. Он также обеспечивал перемещение военной техники РФ.

Организовал авиасообщение между РФ и оккупированным Крымом: заочно осужден экс-министр транспорта РФ

В Украине к уголовной ответственности привлекли бывшего министра транспорта российской федерации. Речь идет о виталии савельеве, который, несмотря на закрытие Украиной воздушных пунктов, умышленно организовал незаконное авиасообщение между рф и оккупированным Крымом. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Детали

Офис Генерального прокурора продолжает документацию военных преступлений рф. К ответственности привлекаются представители политического и военного руководства россии.

Недавно, при поддержании публичного обвинения прокуроров Офиса Генерального прокурора, суд признал виновным бывшего министра транспорта рф. Речь идет о виталии савельеве. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на три года.

Контекст

В прошлом десятилетии, возглавляя авиакомпанию "Аэрофлот", савельев, несмотря на официальное закрытие Украиной воздушных пунктов пропуска, организовал незаконное авиасообщение между россией и оккупированным Крымом.

По его инициативе с марта 2014 года выполнялись регулярные рейсы между РФ и полуостровом.

- информирует Офис Генерального прокурора.

После назначения на должность министра транспорта рф в ноябре 2020 года российский чиновник умышленно обеспечил перемещение военной техники и личного состава вооруженных сил рф в направлении государственной границы Украины, а также на территорию беларуси и временно оккупированные территории Украины.

Напомним

В декабре 2024 года стало известно, что председатель госдумы рф вячеслав володин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы, сообщили в Службе безопасности Украины

В Ираке мужчину приговорили к пожизненному заключению за торговлю людьми после того, как он завербовал иракцев для войны на стороне россии против Украины.

Директор федеральной службы исполнения наказаний рф аркадий гостев заочно получил 10 лет заключения. Его признали виновным за организацию сети застенков на левобережье Херсонщины, где заключали участников движения сопротивления.

Игорь Тележников

ПолитикаКриминал и ЧП
Война в Украине
Государственная граница Украины
Беларусь
Генеральный прокурор Украины
Крым
Украина