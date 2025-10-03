$41.280.05
Організована група під час війни заволоділа електроенергією "Укренерго" на 58 мільйонів: САП направила обвинувальний акт у суд

Київ • УНН

 • 856 перегляди

САП та НАБУ направили до суду обвинувальний акт проти групи, яка під час війни привласнила електроенергію. Це завдало "Укренерго" збитків на понад 58 мільйонів гривень.

Організована група під час війни заволоділа електроенергією "Укренерго" на 58 мільйонів: САП направила обвинувальний акт у суд

Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з НАБУ скерували до суду обвинувальний акт проти організованої групи, яка під час війни заволоділа електроенергією та завдала "Укренерго" збитків понад 58 мільйонів гривень. Про це повідомили в САП, пише УНН.

Деталі

Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно учасників організованої групи, злочинні дії яких при продажу електроенергії під час війни завдали ПрАТ "НЕК "Укренерго" збитків на суму понад 58 млн грн. 

– повідомили у САП.

За даними слідства, у квітні 2022 року колишній заступник голови Харківської облради організував схему привласнення електроенергії. Для цього він залучив керівника приватного підприємства та його засновника. Зловмисники заздалегідь придбали три компанії з ліцензіями на постачання електроенергії, які в червні 2022 року отримали ресурс із об’єднаної енергосистеми України та передали його підконтрольному товариству для продажу.

В Одесі розслідують можливу службову недбалість, яка призвела до затоплення міста03.10.25, 14:28 • 1124 перегляди

Однак кошти від реалізації електроенергії до "Укренерго" так і не надійшли. Натомість гроші переводили на рахунки фінансових компаній під виглядом повернення позик. Далі за винагороду в 0,5% від суми їх переказували на користь інших підприємств і врешті виводили на рахунок фірми-нерезидента, зареєстрованої в Болгарії.

У результаті "Укренерго" завдано збитків на 58,44 млн грн. Організатору та його спільникам інкримінують розтрату майна в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

Передавав росіянам дані про об'єкт критичної інфраструктури: працівник "Укренерго" постане перед судом26.09.25, 14:49 • 3220 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Електроенергія
Національне антикорупційне бюро України
Укренерго
Болгарія
Україна