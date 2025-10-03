$41.280.05
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
09:51 • 17957 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
09:02 • 21469 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
08:00 • 16986 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
07:29 • 18013 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 15636 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
3 октября, 06:14 • 15029 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 18024 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
2 октября, 18:06 • 30845 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
2 октября, 13:54 • 52537 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Организованная группа во время войны завладела электроэнергией "Укрэнерго" на 58 миллионов: САП направила обвинительный акт в суд

Киев • УНН

 • 426 просмотра

САП и НАБУ направили в суд обвинительный акт против группы, которая во время войны присвоила электроэнергию. Это нанесло "Укрэнерго" ущерб на более чем 58 миллионов гривен.

Организованная группа во время войны завладела электроэнергией "Укрэнерго" на 58 миллионов: САП направила обвинительный акт в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с НАБУ направили в суд обвинительный акт против организованной группы, которая во время войны завладела электроэнергией и нанесла "Укрэнерго" ущерб более чем на 58 миллионов гривен. Об этом сообщили в САП, пишет УНН.

Подробности

Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении участников организованной группы, преступные действия которых при продаже электроэнергии во время войны нанесли ЧАО "НЭК "Укрэнерго" ущерб на сумму более 58 млн грн. 

– сообщили в САП.

По данным следствия, в апреле 2022 года бывший заместитель председателя Харьковского облсовета организовал схему присвоения электроэнергии. Для этого он привлек руководителя частного предприятия и его учредителя. Злоумышленники заранее приобрели три компании с лицензиями на поставку электроэнергии, которые в июне 2022 года получили ресурс из объединенной энергосистемы Украины и передали его подконтрольному обществу для продажи.

В Одессе расследуют возможную служебную халатность, которая привела к затоплению города03.10.25, 14:28 • 948 просмотров

Однако средства от реализации электроэнергии в "Укрэнерго" так и не поступили. Вместо этого деньги переводили на счета финансовых компаний под видом возврата займов. Далее за вознаграждение в 0,5% от суммы их переводили в пользу других предприятий и в итоге выводили на счет фирмы-нерезидента, зарегистрированной в Болгарии.

В результате "Укрэнерго" нанесен ущерб на 58,44 млн грн. Организатору и его сообщникам инкриминируют растрату имущества в особо крупных размерах и легализацию доходов, полученных преступным путем.

Передавал россиянам данные об объекте критической инфраструктуры: сотрудник "Укрэнерго" предстанет перед судом26.09.25, 14:49 • 3218 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Электроэнергия
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Укрэнерго
Болгария
Украина