Организованная группа во время войны завладела электроэнергией "Укрэнерго" на 58 миллионов: САП направила обвинительный акт в суд
САП и НАБУ направили в суд обвинительный акт против группы, которая во время войны присвоила электроэнергию. Это нанесло "Укрэнерго" ущерб на более чем 58 миллионов гривен.
Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с НАБУ направили в суд обвинительный акт против организованной группы, которая во время войны завладела электроэнергией и нанесла "Укрэнерго" ущерб более чем на 58 миллионов гривен. Об этом сообщили в САП, пишет УНН.
Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении участников организованной группы, преступные действия которых при продаже электроэнергии во время войны нанесли ЧАО "НЭК "Укрэнерго" ущерб на сумму более 58 млн грн.
По данным следствия, в апреле 2022 года бывший заместитель председателя Харьковского облсовета организовал схему присвоения электроэнергии. Для этого он привлек руководителя частного предприятия и его учредителя. Злоумышленники заранее приобрели три компании с лицензиями на поставку электроэнергии, которые в июне 2022 года получили ресурс из объединенной энергосистемы Украины и передали его подконтрольному обществу для продажи.
Однако средства от реализации электроэнергии в "Укрэнерго" так и не поступили. Вместо этого деньги переводили на счета финансовых компаний под видом возврата займов. Далее за вознаграждение в 0,5% от суммы их переводили в пользу других предприятий и в итоге выводили на счет фирмы-нерезидента, зарегистрированной в Болгарии.
В результате "Укрэнерго" нанесен ущерб на 58,44 млн грн. Организатору и его сообщникам инкриминируют растрату имущества в особо крупных размерах и легализацию доходов, полученных преступным путем.
