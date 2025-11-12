Операція "Мідас": суд обрав запобіжний захід топменеджеру Енергоатому Басову
Суд обрав запобіжний захід Дмитру Басову, виконавчому директору з безпеки Енергоатому, - тримання під вартою на 60 діб з можливістю застави 40 млн гривень, передає УНН із посиланням на засідання суду.
Деталі
"Постановив: клопотання старшого детектива НАБУ (...) про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Басова Дмитра запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів. Визначити підозрюваному Басову заставу у розмірі 40 млн гривень", - сказав суддя.
Доповнення
За даними НАБУ, Басов фігурує на записах під нікнеймом "Тенор" і, за версією слідства, є одним із керівників схеми разом із колишнім радником міністра енергетики Миронюком.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотала про взяття Басова під арешт із заставою у 45,4 млн гривень.
Нагадаємо
НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яка вибудувала масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Затримано 5 осіб, повідомлено про підозру 7 членам, серед яких бізнесмен, ексрадник міністра енергетики та виконавчий директор "Енергоатому".