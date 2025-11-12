Операция "Мидас": суд избрал меру пресечения топ-менеджеру Энергоатома Басову
Киев • УНН
Дмитрию Басову, исполнительному директору по безопасности Энергоатома, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
Суд избрал меру пресечения Дмитрию Басову, исполнительному директору по безопасности Энергоатома, - содержание под стражей на 60 суток с возможностью залога 40 млн гривен, передает УНН со ссылкой на заседание суда.
Детали
"Постановил: ходатайство старшего детектива НАБУ (...) о применении меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Басову Дмитрию меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Определить подозреваемому Басову залог в размере 40 млн гривен", - сказал судья.
Дополнение
По данным НАБУ, Басов фигурирует на записях под никнеймом "Тенор" и, по версии следствия, является одним из руководителей схемы вместе с бывшим советником министра энергетики Миронюком.
Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовала о взятии Басова под арест с залогом в 45,4 млн гривен.
Напомним
НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, которая выстроила масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Задержаны 5 человек, сообщено о подозрении 7 членам, среди которых бизнесмен, экс-советник министра энергетики и исполнительный директор "Энергоатома".