Оператори ворожих шахедів свідомо атакували цивільних: "Флеш" про удар рф по автобусу з шахтарями
Київ • УНН
За словами радника міністра оборони, оператори шахедів з території росії 100% бачили і розпізнавали ціль як цивільну, бачили що це не військовi і прийняли свідоме рішення про атаку. Це черговий факт тероризму.
Оператори ворожих дронів бачили і розпізнавали ціль як цивільну, і прийняли свідоме рішення про атаку. Так радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій "Флеш" Бескрестнов відреагував на ворожий удар по автобусу із шахтарями на Дніпропетровщині, передає УНН.
Група Шахедів на онлайн-управлінні через радіо модеми МЕШ пролітали вздовж дороги. Пілот першого шахеда побачив автобус внизу та вирішив його атакувати. шахед вдарив поруч з автобусом, водій під впливом вибухової хвилі втратив керування і в'їхав в паркан, травмованi люди почали залишати автобус, допомагаючи один одному
За його словами, в цей час оператор другого шахеда побачив людей та направив шахед прямо в мирних людей.
Оператори з території росії 100% бачили і розпізнавали ціль як цивільну, бачили що це не військовi і прийняли свідоме рішення про атаку. Це черговий факт тероризму
