1 лютого, 12:49 • 5650 перегляди
Неверифіковані термінали Starlink припинять роботу в Україні: Федоров розповів про деталі реєстрації
1 лютого, 12:14 • 12093 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 29969 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 20509 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 30244 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 24960 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 42598 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 59378 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 38249 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 35635 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Оператори ворожих шахедів свідомо атакували цивільних: "Флеш" про удар рф по автобусу з шахтарями

Київ • УНН

 • 32 перегляди

За словами радника міністра оборони, оператори шахедів з території росії 100% бачили і розпізнавали ціль як цивільну, бачили що це не військовi і прийняли свідоме рішення про атаку. Це черговий факт тероризму.

Оператори ворожих шахедів свідомо атакували цивільних: "Флеш" про удар рф по автобусу з шахтарями

Оператори ворожих дронів бачили і розпізнавали ціль як цивільну, і прийняли свідоме рішення про атаку. Так радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій "Флеш" Бескрестнов відреагував на ворожий удар по автобусу із шахтарями на Дніпропетровщині, передає УНН.

Група Шахедів на онлайн-управлінні через радіо модеми МЕШ пролітали вздовж дороги. Пілот першого шахеда побачив автобус внизу та вирішив його атакувати. шахед вдарив поруч з автобусом, водій під впливом вибухової хвилі втратив керування і в'їхав в паркан, травмованi люди почали залишати автобус, допомагаючи один одному 

- повідомив "Флеш".

За його словами, в цей час оператор другого шахеда побачив людей та направив шахед прямо в мирних людей.

Оператори з території росії 100% бачили і розпізнавали ціль як цивільну, бачили що це не військовi і прийняли свідоме рішення про атаку. Це черговий факт тероризму 

- резюмував радник міністра оборони.

Атака рф на автобус із шахтарями: кількість жертв зросла до 16 - Кулеба01.02.26, 20:56 • 1460 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Техніка
Дорожньо-транспортна пригода
Воєнний стан
Війна в Україні
Дніпропетровська область
Міністерство оборони України
Шахед-136