Операторы вражеских шахедов сознательно атаковали гражданских: "Флэш" об ударе рф по автобусу с шахтерами
Киев • УНН
По словам советника министра обороны, операторы шахедов с территории россии 100% видели и распознавали цель как гражданскую, видели, что это не военные, и приняли сознательное решение об атаке. Это очередной факт терроризма.
Операторы вражеских дронов видели и распознавали цель как гражданскую, и приняли сознательное решение об атаке. Так советник министра обороны Украины по технологическим направлениям Сергей "Флэш" Бескрестнов отреагировал на вражеский удар по автобусу с шахтерами на Днепропетровщине, передает УНН.
Группа шахедов на онлайн-управлении через радиомодемы МЭШ пролетала вдоль дороги. Пилот первого шахеда увидел автобус внизу и решил его атаковать. Шахед ударил рядом с автобусом, водитель под воздействием взрывной волны потерял управление и въехал в забор, травмированные люди начали покидать автобус, помогая друг другу.
По его словам, в это время оператор второго шахеда увидел людей и направил шахед прямо в мирных людей.
