Операторы вражеских шахедов сознательно атаковали гражданских: "Флэш" об ударе рф по автобусу с шахтерами

1 февраля, 12:49 • 5980 просмотра
Неверифицированные терминалы Starlink прекратят работу в Украине: Федоров рассказал о деталях регистрации
1 февраля, 12:14 • 12519 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 30584 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 20806 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 30469 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 25084 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 42745 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 59502 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 38302 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 35665 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
Популярные новости
В Виннице мужчина стрелял в группу оповещения: правоохранители ищут стрелка1 февраля, 10:33 • 5414 просмотра
Удар рф по роддому в Запорожье 1 февраля: пострадали шесть человек, среди них - две женщиныPhotoVideo1 февраля, 10:46 • 6072 просмотра
Силы обороны Украины поразили ремонтную базу и пункты управления БПЛА на ВОТ и в рф - Генштаб1 февраля, 11:00 • 7158 просмотра
Спецподразделение ГУР успешно уничтожило склад боеприпасов оккупантов на Харьковщине без потерьVideo1 февраля, 11:36 • 8218 просмотра
Удар рф по Херсону: погиб водитель маршрутки, пятеро пассажиров раненыVideo1 февраля, 13:23 • 4356 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
31 января, 10:00 • 57316 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
30 января, 18:21 • 85369 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 62861 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 69383 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 70469 просмотра
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo1 февраля, 06:27 • 18519 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 29112 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 31738 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 34605 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 36286 просмотра
Операторы вражеских шахедов сознательно атаковали гражданских: "Флэш" об ударе рф по автобусу с шахтерами

Киев • УНН

 • 234 просмотра

По словам советника министра обороны, операторы шахедов с территории россии 100% видели и распознавали цель как гражданскую, видели, что это не военные, и приняли сознательное решение об атаке. Это очередной факт терроризма.

Операторы вражеских шахедов сознательно атаковали гражданских: "Флэш" об ударе рф по автобусу с шахтерами

Операторы вражеских дронов видели и распознавали цель как гражданскую, и приняли сознательное решение об атаке. Так советник министра обороны Украины по технологическим направлениям Сергей "Флэш" Бескрестнов отреагировал на вражеский удар по автобусу с шахтерами на Днепропетровщине, передает УНН.

Группа шахедов на онлайн-управлении через радиомодемы МЭШ пролетала вдоль дороги. Пилот первого шахеда увидел автобус внизу и решил его атаковать. Шахед ударил рядом с автобусом, водитель под воздействием взрывной волны потерял управление и въехал в забор, травмированные люди начали покидать автобус, помогая друг другу.

- сообщил "Флэш".

По его словам, в это время оператор второго шахеда увидел людей и направил шахед прямо в мирных людей.

Операторы с территории россии 100% видели и распознавали цель как гражданскую, видели, что это не военные, и приняли сознательное решение об атаке. Это очередной факт терроризма.

- резюмировал советник министра обороны.

Атака рф на автобус с шахтерами: число жертв возросло до 16 – Кулеба01.02.26, 20:56 • 1608 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Техника
Дорожно-транспортное происшествие
Военное положение
Война в Украине
Днепропетровская область
Министерство обороны Украины
Шахед-136