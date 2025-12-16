$42.250.05
Оператори ССО ЗСУ виявили і знищили групу російських окупантів поблизу Покровська

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Бійці 3-го полку ССО ЗСУ знищили групу російських окупантів в районі Покровська Донецької області. Це відбулося після успішних уражень з повітря шляхів переміщення ворога.

Оператори ССО ЗСУ виявили і знищили групу російських окупантів поблизу Покровська

Бійці 3-го полку Сил спеціальних операції Збройних сил України знищили групу російських окупантів в районі Покровська Донецької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на ССО.

Деталі

На відео видно, як група росіян намагалася закріпитися вздовж залізничних шляхів для подальшого просування.

Після успішних уражень з повітря шляхів переміщення ворога, частину з них було знищено

- йдеться в повідомленні.

Увага, відео 18+!!!

Українські спецпризначенці знищили двох російських військовослужбовців, які встигли сховатися у бліндажах.

Не дивлячись на щільний обстріл артилерії росіян, наша група успішно виконала завдання та не дала закріпитися на запланованих ворогом позиціях

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Сили оборони України отримали підкріплення та продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Євген Устименко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Донецька область
Сили спеціальних операцій Збройних сил України