Оператори ССО ЗСУ виявили і знищили групу російських окупантів поблизу Покровська
Київ • УНН
Бійці 3-го полку ССО ЗСУ знищили групу російських окупантів в районі Покровська Донецької області. Це відбулося після успішних уражень з повітря шляхів переміщення ворога.
Бійці 3-го полку Сил спеціальних операції Збройних сил України знищили групу російських окупантів в районі Покровська Донецької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на ССО.
Деталі
На відео видно, як група росіян намагалася закріпитися вздовж залізничних шляхів для подальшого просування.
Після успішних уражень з повітря шляхів переміщення ворога, частину з них було знищено
Увага, відео 18+!!!
Українські спецпризначенці знищили двох російських військовослужбовців, які встигли сховатися у бліндажах.
Не дивлячись на щільний обстріл артилерії росіян, наша група успішно виконала завдання та не дала закріпитися на запланованих ворогом позиціях
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Сили оборони України отримали підкріплення та продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.