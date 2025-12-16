Оператори ССО ЗСУ виявили і знищили групу російських окупантів поблизу Покровська

Бійці 3-го полку Сил спеціальних операції Збройних сил України знищили групу російських окупантів в районі Покровська Донецької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на ССО.

На відео видно, як група росіян намагалася закріпитися вздовж залізничних шляхів для подальшого просування.

Після успішних уражень з повітря шляхів переміщення ворога, частину з них було знищено

Українські спецпризначенці знищили двох російських військовослужбовців, які встигли сховатися у бліндажах.

Не дивлячись на щільний обстріл артилерії росіян, наша група успішно виконала завдання та не дала закріпитися на запланованих ворогом позиціях