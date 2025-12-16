Операторы ССО ВСУ обнаружили и уничтожили группу российских оккупантов вблизи Покровска
Киев • УНН
Бойцы 3-го полка ССО ВСУ уничтожили группу российских оккупантов в районе Покровска Донецкой области. Это произошло после успешных поражений с воздуха путей перемещения врага.
Бойцы 3-го полка Сил специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили группу российских оккупантов в районе Покровска Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ССО.
Детали
На видео видно, как группа россиян пыталась закрепиться вдоль железнодорожных путей для дальнейшего продвижения.
После успешных поражений с воздуха путей перемещения врага, часть из них была уничтожена
Внимание, видео 18+!!!
Украинские спецназовцы уничтожили двух российских военнослужащих, успевших спрятаться в блиндажах.
Несмотря на плотный обстрел артиллерии россиян, наша группа успешно выполнила задачу и не дала закрепиться на запланированных врагом позициях
Напомним
Ранее УНН сообщал, что Силы обороны Украины получили подкрепление и продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации.