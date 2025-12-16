$42.250.05
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
02:54 • 17693 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
02:00 • 14761 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
16 декабря, 01:30 • 15056 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
16 декабря, 00:23 • 14146 просмотра
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
16 декабря, 00:04 • 11134 просмотра
Зеленский: Украина и США поддерживают идею перемирия на Рождество, все зависит от России
15 декабря, 21:58 • 10141 просмотра
Следующие переговоры Украины и США могут состояться в Майами на этой неделе
15 декабря, 19:26 • 14119 просмотра
Берлинские переговоры: лидеры поддерживают «многонациональные силы» в Украине и решительно выступают за ее вступление в ЕС
15 декабря, 15:22 • 42979 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15 декабря, 15:05 • 36680 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
Операторы ССО ВСУ обнаружили и уничтожили группу российских оккупантов вблизи Покровска

Киев • УНН

 • 360 просмотра

Бойцы 3-го полка ССО ВСУ уничтожили группу российских оккупантов в районе Покровска Донецкой области. Это произошло после успешных поражений с воздуха путей перемещения врага.

Операторы ССО ВСУ обнаружили и уничтожили группу российских оккупантов вблизи Покровска

Бойцы 3-го полка Сил специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили группу российских оккупантов в районе Покровска Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ССО.

Детали

На видео видно, как группа россиян пыталась закрепиться вдоль железнодорожных путей для дальнейшего продвижения.

После успешных поражений с воздуха путей перемещения врага, часть из них была уничтожена

- говорится в сообщении.

Внимание, видео 18+!!!

Украинские спецназовцы уничтожили двух российских военнослужащих, успевших спрятаться в блиндажах.

Несмотря на плотный обстрел артиллерии россиян, наша группа успешно выполнила задачу и не дала закрепиться на запланированных врагом позициях

- говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Силы обороны Украины получили подкрепление и продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

Евгений Устименко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Донецкая область
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины