Операторы ССО ВСУ обнаружили и уничтожили группу российских оккупантов вблизи Покровска

Бойцы 3-го полка Сил специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили группу российских оккупантов в районе Покровска Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ССО.

Детали

На видео видно, как группа россиян пыталась закрепиться вдоль железнодорожных путей для дальнейшего продвижения.

После успешных поражений с воздуха путей перемещения врага, часть из них была уничтожена - говорится в сообщении.

Внимание, видео 18+!!!

Украинские спецназовцы уничтожили двух российских военнослужащих, успевших спрятаться в блиндажах.

Несмотря на плотный обстрел артиллерии россиян, наша группа успешно выполнила задачу и не дала закрепиться на запланированных врагом позициях - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Силы обороны Украины получили подкрепление и продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации.