OpenAI та SoftBank інвестують 1 мільярд доларів у розвиток інфраструктури Stargate

Київ

 • 54 перегляди

OpenAI та SoftBank Group Corp. інвестують по $500 мільйонів у SB Energy для підтримки будівництва масштабних дата-центрів у США. SB Energy обрана для будівництва нового дата-центру в Техасі потужністю 1,2 ГВт.

OpenAI та SoftBank інвестують 1 мільярд доларів у розвиток інфраструктури Stargate
Фото: Bloomberg

Компанії OpenAI та SoftBank Group Corp. оголосили про спільні інвестиції в розмірі 1 мільярда доларів у SB Energy. Кожна зі сторін вкладає по 500 мільйонів доларів для підтримки будівництва масштабних центрів обробки даних у США, необхідних для роботи штучного інтелекту. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У межах цієї угоди OpenAI обрала SB Energy для будівництва та експлуатації свого нового дата-центру в окрузі Мілам, штат Техас. Потужність об'єкта становитиме 1,2 ГВт, що дозволяє забезпечити енергією близько 750 000 домогосподарств. Проєкт орієнтований на високу швидкість розгортання та ефективність витрат.

Grok вимкнув можливість генерувати зображення для більшості користувачів соцмережі Х

Ця інвестиція є частиною ширшої ініціативи Stargate - проєкту вартістю 500 мільярдів доларів, запущеного OpenAI разом із SoftBank та Oracle. Метою Stargate є розбудова критичної інфраструктури для ШІ в США протягом найближчих чотирьох років. Окрім прямого фінансування, SB Energy додатково залучила 800 мільйонів доларів від фондів Ares Infrastructure Opportunities.

Стратегічне значення та "гонка за енергією"

Для технологічних гігантів доступ до стабільних джерел енергії став ключовим фактором конкуренції. SB Energy, яка раніше спеціалізувалася на відновлюваній енергетиці, тепер трансформується у повноцінного оператора дата-центрів.

Партнерство з SB Energy поєднує їхні сильні сторони в інфраструктурі та енергетиці з нашим глибоким досвідом у проєктуванні центрів обробки даних. Результатом є швидкий і надійний спосіб масштабування обчислень через великі, оптимізовані центри штучного інтелекту

– заявив співзасновник і президент OpenAI Грег Брокман.

У межах угоди SB Energy також стане великим клієнтом OpenAI, впроваджуючи ChatGPT та API компанії у свої робочі процеси. Очікується, що перші об'єкти в межах цієї співпраці ввійдуть в експлуатацію вже у 2026 році.

Meta забезпечить свої ШІ-центри ядерною енергією обсягом 6,6 ГВт

Степан Гафтко

