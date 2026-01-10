OpenAI и SoftBank инвестируют 1 миллиард долларов в развитие инфраструктуры Stargate

$42.990.27
50.180.25
ukenru
20:32 • 6996 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 16351 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 22072 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 22443 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 19608 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 19022 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 13788 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 13166 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 9472 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 13137 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
3.5м/с
79%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина предупредила Польшу об угрозе удара "Орешником" - СМИ9 января, 15:51 • 10509 просмотра
У россии, скорее всего, есть всего несколько ракет "Орешник": британская разведка проанализировала удар по Львову9 января, 16:02 • 4004 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 15324 просмотра
1С запретили в Украине: Госспецсвязи обнародовала перечень запрещенного программного обеспечения9 января, 17:19 • 7726 просмотра
Не упомянули о России и назвали войну "кризисом": Катар отреагировал на удар по своему посольству в Киеве20:58 • 6378 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 15333 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 61288 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 89270 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 62799 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 84981 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Стефанчук
Андрей Сибига
Джон Хили
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Франция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 59593 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 62240 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 83635 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 102000 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 142559 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
MIM-104 Patriot

OpenAI и SoftBank инвестируют 1 миллиард долларов в развитие инфраструктуры Stargate

Киев • УНН

 • 0 просмотра

OpenAI и SoftBank Group Corp. инвестируют по $500 миллионов в SB Energy для поддержки строительства масштабных дата-центров в США. SB Energy выбрана для строительства нового дата-центра в Техасе мощностью 1,2 ГВт.

OpenAI и SoftBank инвестируют 1 миллиард долларов в развитие инфраструктуры Stargate
Фото: Bloomberg

Компании OpenAI и SoftBank Group Corp. объявили о совместных инвестициях в размере 1 миллиарда долларов в SB Energy. Каждая из сторон вкладывает по 500 миллионов долларов для поддержки строительства масштабных центров обработки данных в США, необходимых для работы искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

В рамках этого соглашения OpenAI выбрала SB Energy для строительства и эксплуатации своего нового дата-центра в округе Милам, штат Техас. Мощность объекта составит 1,2 ГВт, что позволяет обеспечить энергией около 750 000 домохозяйств. Проект ориентирован на высокую скорость развертывания и эффективность затрат.

Grok отключил возможность генерировать изображения для большинства пользователей соцсети X09.01.26, 21:14 • 2522 просмотра

Эта инвестиция является частью более широкой инициативы Stargate - проекта стоимостью 500 миллиардов долларов, запущенного OpenAI совместно с SoftBank и Oracle. Целью Stargate является развитие критической инфраструктуры для ИИ в США в течение ближайших четырех лет. Помимо прямого финансирования, SB Energy дополнительно привлекла 800 миллионов долларов от фондов Ares Infrastructure Opportunities.

Стратегическое значение и "гонка за энергией"

Для технологических гигантов доступ к стабильным источникам энергии стал ключевым фактором конкуренции. SB Energy, которая ранее специализировалась на возобновляемой энергетике, теперь трансформируется в полноценного оператора дата-центров.

Партнерство с SB Energy объединяет их сильные стороны в инфраструктуре и энергетике с нашим глубоким опытом в проектировании центров обработки данных. Результатом является быстрый и надежный способ масштабирования вычислений через крупные, оптимизированные центры искусственного интеллекта

– заявил соучредитель и президент OpenAI Грег Брокман.

В рамках соглашения SB Energy также станет крупным клиентом OpenAI, внедряя ChatGPT и API компании в свои рабочие процессы. Ожидается, что первые объекты в рамках этого сотрудничества войдут в эксплуатацию уже в 2026 году.

Meta обеспечит свои ИИ-центры ядерной энергией объемом 6,6 ГВт09.01.26, 23:15 • 1664 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаТехнологии
Техника
Энергетика
Электроэнергия
OpenAI
ЧатГПТ
Bloomberg L.P.
Техас
Соединённые Штаты