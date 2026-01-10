OpenAI и SoftBank инвестируют 1 миллиард долларов в развитие инфраструктуры Stargate
Киев • УНН
OpenAI и SoftBank Group Corp. инвестируют по $500 миллионов в SB Energy для поддержки строительства масштабных дата-центров в США. SB Energy выбрана для строительства нового дата-центра в Техасе мощностью 1,2 ГВт.
Компании OpenAI и SoftBank Group Corp. объявили о совместных инвестициях в размере 1 миллиарда долларов в SB Energy. Каждая из сторон вкладывает по 500 миллионов долларов для поддержки строительства масштабных центров обработки данных в США, необходимых для работы искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
В рамках этого соглашения OpenAI выбрала SB Energy для строительства и эксплуатации своего нового дата-центра в округе Милам, штат Техас. Мощность объекта составит 1,2 ГВт, что позволяет обеспечить энергией около 750 000 домохозяйств. Проект ориентирован на высокую скорость развертывания и эффективность затрат.
Эта инвестиция является частью более широкой инициативы Stargate - проекта стоимостью 500 миллиардов долларов, запущенного OpenAI совместно с SoftBank и Oracle. Целью Stargate является развитие критической инфраструктуры для ИИ в США в течение ближайших четырех лет. Помимо прямого финансирования, SB Energy дополнительно привлекла 800 миллионов долларов от фондов Ares Infrastructure Opportunities.
Стратегическое значение и "гонка за энергией"
Для технологических гигантов доступ к стабильным источникам энергии стал ключевым фактором конкуренции. SB Energy, которая ранее специализировалась на возобновляемой энергетике, теперь трансформируется в полноценного оператора дата-центров.
Партнерство с SB Energy объединяет их сильные стороны в инфраструктуре и энергетике с нашим глубоким опытом в проектировании центров обработки данных. Результатом является быстрый и надежный способ масштабирования вычислений через крупные, оптимизированные центры искусственного интеллекта
В рамках соглашения SB Energy также станет крупным клиентом OpenAI, внедряя ChatGPT и API компании в свои рабочие процессы. Ожидается, что первые объекты в рамках этого сотрудничества войдут в эксплуатацию уже в 2026 году.
