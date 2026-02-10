Олімпіада-2026: скелетоніст Гераскевич попри заборону МОК вийшов на тренування у "шоломі пам’яті"

$43.030.02
17:38
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
17:08
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
16:55
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
15:55
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
13:08
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
12:47
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
12:43
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
12:23
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 09:19
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
Посол США в НАТО заперечив встановлення Вашингтоном дедлайну для мирних переговорів після слів Зеленського. 10 лютого, 08:13
Заборона Владиславу Гераскевичу використати шолом із зображенням вбитих спортсменів: реакція НОК України не забарилась. 10 лютого, 08:41
Молотком і сокирою вбив п'ятьох людей у місці проживання переселенців: на Рівненщині затримали 72-річного чоловіка. 10 лютого, 08:49
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов'язані зі зміною меж і призначенням ділянки. 12:05
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкція. 13:55
Публікації
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкція. 13:55
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
12:23
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов'язані зі зміною меж і призначенням ділянки. 12:05
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені. 9 лютого, 14:55
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів. 9 лютого, 12:30
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Олексій Гончаренко
Дональд Трамп
Оксен Лісовий
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Мілан
Донецька область
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт. 9 лютого, 17:00
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час Суперболу. 9 лютого, 15:48
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи. 9 лютого, 15:11
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні". 9 лютого, 06:52
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життю. 6 лютого, 17:59
Олімпіада-2026: скелетоніст Гераскевич попри заборону МОК вийшов на тренування у "шоломі пам’яті"

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Попри офіційне попередження, Гераскевич продовжує виходити на трасу у "шоломі пам’яті". Зображення на ньому включали портрети загиблих спортсменів: фігуриста Дмитра Шарпара, боксера Павла Іщенка та хокеїста Олексія Логінова.

Олімпіада-2026: скелетоніст Гераскевич попри заборону МОК вийшов на тренування у "шоломі пам’яті"
Суспільне Спорт

Незважаючи на те, що МОК заборонив українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу на Олімпійських Іграх в Італії  використовувати "шолом пам’яті" навіть під час тренувань, він вже другий раз перед змаганнями вийшов на трасу. На шоломі були зображені портрети українських спортсменів та тренерів, загиблих під час російської агресії, що зробило його екіпірування символічним жестом пам’яті. Про це повідомляє УНН з посиланням на Суспільне Спорт. 

27-річний спортсмен, який також виконував роль прапороносця української команди на церемонії відкриття Ігор, отримав від МОК чітку заборону використовувати такий шолом як під час тренувань, так і у змаганнях. Рішення організаторів спиралося на правило 50 Олімпійської хартії, що забороняє демонстрацію політичних або протестних символів на спортивних аренах.

МОК відповів українському скелетоністу щодо "шолома пам’яті" на Олімпіаді - 2026 : що дозволили, а що заборонили 10.02.26, 17:05 • 2722 перегляди

Попри офіційне попередження, Гераскевич продовжує виходити на трасу у "шоломі пам’яті". Зображення на ньому включали портрети загиблих спортсменів: фігуриста Дмитра Шарпара, боксера Павла Іщенка та хокеїста Олексія Логінова. Цей жест став символічним вшануванням тих, хто віддав життя за спорт та країну. 

До речі, в мережі вже запустили челлендж "Memory cannot be banned" (пам’ять неможливо заборонити). Ініціатива стосується підтримки Гераскевича у його прагненні виступати на змаганнях у вище зазначеному шоломі. 

Додамо, що МОК запропонував свою альтернативу вшанування спортсменів. Зокрема, організатори пропонують Владиславу використати чорну пов’язку.

Заборона Владиславу Гераскевичу використати шолом із зображенням вбитих спортсменів: реакція НОК України не забарилась10.02.26, 10:41 • 10287 переглядiв

Станіслав Кармазін

