Олімпіада-2026: скелетоніст Гераскевич попри заборону МОК вийшов на тренування у "шоломі пам’яті"

Незважаючи на те, що МОК заборонив українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу на Олімпійських Іграх в Італії використовувати "шолом пам’яті" навіть під час тренувань, він вже другий раз перед змаганнями вийшов на трасу. На шоломі були зображені портрети українських спортсменів та тренерів, загиблих під час російської агресії, що зробило його екіпірування символічним жестом пам’яті. Про це повідомляє УНН з посиланням на Суспільне Спорт.

27-річний спортсмен, який також виконував роль прапороносця української команди на церемонії відкриття Ігор, отримав від МОК чітку заборону використовувати такий шолом як під час тренувань, так і у змаганнях. Рішення організаторів спиралося на правило 50 Олімпійської хартії, що забороняє демонстрацію політичних або протестних символів на спортивних аренах.

Попри офіційне попередження, Гераскевич продовжує виходити на трасу у "шоломі пам’яті". Зображення на ньому включали портрети загиблих спортсменів: фігуриста Дмитра Шарпара, боксера Павла Іщенка та хокеїста Олексія Логінова. Цей жест став символічним вшануванням тих, хто віддав життя за спорт та країну.

До речі, в мережі вже запустили челлендж "Memory cannot be banned" (пам’ять неможливо заборонити). Ініціатива стосується підтримки Гераскевича у його прагненні виступати на змаганнях у вище зазначеному шоломі.

Додамо, що МОК запропонував свою альтернативу вшанування спортсменів. Зокрема, організатори пропонують Владиславу використати чорну пов’язку.

