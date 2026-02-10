Олимпиада-2026: скелетонист Гераскевич, несмотря на запрет МОК, вышел на тренировку в "шлеме памяти"

Суспільне Спорт

Несмотря на то, что МОК запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу на Олимпийских Играх в Италии использовать "шлем памяти" даже во время тренировок, он уже второй раз перед соревнованиями вышел на трассу. На шлеме были изображены портреты украинских спортсменов и тренеров, погибших во время российской агрессии, что сделало его экипировку символическим жестом памяти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Суспільне Спорт.

27-летний спортсмен, который также выполнял роль знаменосца украинской команды на церемонии открытия Игр, получил от МОК четкий запрет использовать такой шлем как во время тренировок, так и в соревнованиях. Решение организаторов опиралось на правило 50 Олимпийской хартии, запрещающее демонстрацию политических или протестных символов на спортивных аренах.

Несмотря на официальное предупреждение, Гераскевич продолжает выходить на трассу в "шлеме памяти". Изображения на нем включали портреты погибших спортсменов: фигуриста Дмитрия Шарпара, боксера Павла Ищенко и хоккеиста Алексея Логинова. Этот жест стал символическим чествованием тех, кто отдал жизнь за спорт и страну.

Кстати, в сети уже запустили челлендж "Memory cannot be banned" (память невозможно запретить). Инициатива касается поддержки Гераскевича в его стремлении выступать на соревнованиях в вышеупомянутом шлеме.

Добавим, что МОК предложил свою альтернативу чествования спортсменов. В частности, организаторы предлагают Владиславу использовать черную повязку.

