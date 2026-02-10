Олимпиада-2026: скелетонист Гераскевич, несмотря на запрет МОК, вышел на тренировку в "шлеме памяти"

$43.030.02
51.120.36
ukenru
17:38 • 798 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
17:08 • 4174 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
16:55 • 6358 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
15:55 • 7220 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
13:08 • 13042 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
12:47 • 17948 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
12:43 • 13950 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
12:23 • 20415 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
10 февраля, 09:19 • 16789 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 26870 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2.9м/с
65%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посол США в НАТО опроверг установление Вашингтоном дедлайна для мирных переговоров после слов Зеленского10 февраля, 08:13 • 11571 просмотра
Запрет Владиславу Гераскевичу использовать шлем с изображением убитых спортсменов: реакция НОК Украины не заставила себя ждатьPhoto10 февраля, 08:41 • 10303 просмотра
Молотком и топором убил пятерых человек в месте проживания переселенцев: в Ровенской области задержали 72-летнего мужчинуPhotoVideo10 февраля, 08:49 • 20377 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка12:05 • 16575 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto13:55 • 11493 просмотра
публикации
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto13:55 • 11530 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
12:23 • 20417 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка12:05 • 16615 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 36638 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 44547 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Тимур Миндич
Алексей Гончаренко
Дональд Трамп
Оксен Лисовой
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Милан
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 18949 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 20667 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 20570 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 46602 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 48479 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
WhatsApp
Фильм

Олимпиада-2026: скелетонист Гераскевич, несмотря на запрет МОК, вышел на тренировку в "шлеме памяти"

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Несмотря на официальное предупреждение, Гераскевич продолжает выходить на трассу в "шлеме памяти". Изображения на нем включали портреты погибших спортсменов: фигуриста Дмитрия Шарпара, боксера Павла Ищенко и хоккеиста Алексея Логинова.

Олимпиада-2026: скелетонист Гераскевич, несмотря на запрет МОК, вышел на тренировку в "шлеме памяти"
Суспільне Спорт

Несмотря на то, что МОК запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу на Олимпийских Играх в Италии использовать "шлем памяти" даже во время тренировок, он уже второй раз перед соревнованиями вышел на трассу. На шлеме были изображены портреты украинских спортсменов и тренеров, погибших во время российской агрессии, что сделало его экипировку символическим жестом памяти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Суспільне Спорт.

27-летний спортсмен, который также выполнял роль знаменосца украинской команды на церемонии открытия Игр, получил от МОК четкий запрет использовать такой шлем как во время тренировок, так и в соревнованиях. Решение организаторов опиралось на правило 50 Олимпийской хартии, запрещающее демонстрацию политических или протестных символов на спортивных аренах.

МОК ответил украинскому скелетонисту по поводу "шлема памяти" на Олимпиаде-2026: что разрешили, а что запретили10.02.26, 17:05 • 2734 просмотра

Несмотря на официальное предупреждение, Гераскевич продолжает выходить на трассу в "шлеме памяти". Изображения на нем включали портреты погибших спортсменов: фигуриста Дмитрия Шарпара, боксера Павла Ищенко и хоккеиста Алексея Логинова. Этот жест стал символическим чествованием тех, кто отдал жизнь за спорт и страну.

Кстати, в сети уже запустили челлендж "Memory cannot be banned" (память невозможно запретить). Инициатива касается поддержки Гераскевича в его стремлении выступать на соревнованиях в вышеупомянутом шлеме.

Добавим, что МОК предложил свою альтернативу чествования спортсменов. В частности, организаторы предлагают Владиславу использовать черную повязку.

Запрет Владиславу Гераскевичу использовать шлем с изображением убитых спортсменов: реакция НОК Украины не заставила себя ждать10.02.26, 10:41 • 10340 просмотров

Станислав Кармазин

ОбществоСпортОлимпиада
Тренд
Социальная сеть
Война в Украине
Италия