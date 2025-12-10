Олігарх Фірташ остаточно виграв справу про екстрадицію до США після десятиліття судів
Київ • УНН
Суд в Австрії остаточно заблокував запит США на екстрадицію Дмитра Фірташа, завершивши понад десятиліття судових слухань. Вищий регіональний суд Відня підтвердив, що рішення суду нижчої інстанції є остаточним, оскільки прокурори не дотрималися терміну подання апеляції.
Австрійський суд остаточно заблокував запит Сполучених Штатів на екстрадицію колишнього українського газового магната Дмитра Фірташа, поклавши край понад десяти рокам судових слухань, які розпочалися після його арешту та внесення рекордної застави у розмірі 125 мільйонів євро. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Вищий регіональний суд Відня підтвердив, що рішення суду нижчої інстанції, яке блокувало передачу Фірташа до США, є остаточним, оскільки прокурори не дотрималися терміну подання апеляції.
Ексголова правління облгазу Фірташа нарахував собі мільйонну премію14.07.25, 15:08 • 4593 перегляди
Прокурори США намагалися притягнути Фірташа до суду за звинуваченнями в тому, що він керував змовою з метою виплати індійським чиновникам 18,5 мільйонів доларів за сприяння реалізації там титанового проєкту вартістю 500 мільйонів доларів.
Український бізнесмен категорично заперечує будь-які правопорушення та стверджує, що звинувачення США мали на меті вплинути на українську політику.
Бюджет отримав понад 43 млн грн, які намагалося приховати хімічне підприємство підсанкційного бізнесмена29.07.25, 10:24 • 3279 переглядiв
Він бореться зі звинуваченнями у Відні, куди він переніс свої компанії та де проживає після внесення рекордної застави у 2014 році.
Довідково
Дмитро Фірташ заробив свій статок, торгуючи газом, зокрема з російським ПАТ "газпром", а пізніше, після розпаду Радянського Союзу, розширив свою діяльність у хімічній галузі та телебаченні, ставши одним із найвпливовіших людей України.
Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами02.04.25, 10:39 • 570187 переглядiв