Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
"Справа Odrex" на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3
Олігарх Фірташ остаточно виграв справу про екстрадицію до США після десятиліття судів

Київ • УНН

Суд в Австрії остаточно заблокував запит США на екстрадицію Дмитра Фірташа, завершивши понад десятиліття судових слухань. Вищий регіональний суд Відня підтвердив, що рішення суду нижчої інстанції є остаточним, оскільки прокурори не дотрималися терміну подання апеляції.

Олігарх Фірташ остаточно виграв справу про екстрадицію до США після десятиліття судів
Фото: Bloomberg

Австрійський суд остаточно заблокував запит Сполучених Штатів на екстрадицію колишнього українського газового магната Дмитра Фірташа, поклавши край понад десяти рокам судових слухань, які розпочалися після його арешту та внесення рекордної застави у розмірі 125 мільйонів євро. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Вищий регіональний суд Відня підтвердив, що рішення суду нижчої інстанції, яке блокувало передачу Фірташа до США, є остаточним, оскільки прокурори не дотрималися терміну подання апеляції.

Ексголова правління облгазу Фірташа нарахував собі мільйонну премію14.07.25, 15:08 • 4593 перегляди

Прокурори США намагалися притягнути Фірташа до суду за звинуваченнями в тому, що він керував змовою з метою виплати індійським чиновникам 18,5 мільйонів доларів за сприяння реалізації там титанового проєкту вартістю 500 мільйонів доларів. 

Український бізнесмен категорично заперечує будь-які правопорушення та стверджує, що звинувачення США мали на меті вплинути на українську політику. 

Бюджет отримав понад 43 млн грн, які намагалося приховати хімічне підприємство підсанкційного бізнесмена29.07.25, 10:24 • 3279 переглядiв

Він бореться зі звинуваченнями у Відні, куди він переніс свої компанії та де проживає після внесення рекордної застави у 2014 році. 

Довідково

Дмитро Фірташ заробив свій статок, торгуючи газом, зокрема з російським ПАТ "газпром", а пізніше, після розпаду Радянського Союзу, розширив свою діяльність у хімічній галузі та телебаченні, ставши одним із найвпливовіших людей України.

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами02.04.25, 10:39 • 570187 переглядiв

Степан Гафтко

