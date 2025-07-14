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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Ексголова правління облгазу Фірташа нарахував собі мільйонну премію

Київ • УНН

 • 410 перегляди

Колишній голова правління облгазу, що раніше був підконтрольний Дмитру Фірташу, безпідставно нарахував собі понад 1,2 млн грн премії. Правоохоронці скерували справу до суду, обвинувачуючи його у заволодінні коштами в особливо великих розмірах.

Ексголова правління облгазу Фірташа нарахував собі мільйонну премію

Правоохоронці скерували до суду справу щодо колишнього голови правління компанії підсанкційного олігарха, який безпідставно нарахував собі понад 1,2 млн грн премії з коштів облгазу. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генпрокурора.

За даними УНН, йдеться про голову правління облгазу, що раніше було підконтрольне підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу.

Яке вказали в прокуратурі, підприємство забезпечує розподіл газу споживачам на території Івано-Франківської області.

У травні 2023 року посадовець, зловживаючи службовим становищем, безпідставно видав наказ про преміювання самого себе. Внаслідок цього він  отримав понад 1,2 млн грн коштів акціонерного товариства.  Необґрунтованість виплат підтверджено висновками Державної аудиторської служби та результатами економічної експертизи

- йдеться у повідомленні ОГП.

Прокурори Офісу Генерального прокурора вручили ексголові правління обвинувальний акт у заволодінні коштами в особливо великих розмірах.

Розслідування за ч. 5 ст. 191 КК України здійснювали детективи Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу Служби безпеки України.

Нагадаємо

У червні 2024 року Вищий антикорупційний суд скасував арешти акцій колишніх облгазів. Після чого Агентство з розшуку та менеджменту активів звернулося до Офісу Генерального прокурора для повторного їх арешту. Пізніше Печерський районний суд міста Києва все ж таки ухвалив нове рішення, яким було повторно заарештовано акції операторів газорозподільних систем.

У серпні 2024-го уряд ухвалив розпорядження про передачу АРМА управління 26 "облгазами Фірташа".

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ЕкономікаКримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Служба безпеки України
Київ
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