Экс-глава правления облгаза Фирташа насчитал себе миллионную премию

Правоохранители направили в суд дело в отношении бывшего председателя правления компании подсанкционного олигарха, который безосновательно начислил себе более 1,2 млн грн премии из средств облгаза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

По данным УНН, речь идет о председателе правления облгаза, который ранее был подконтролен подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу.

Как указали в прокуратуре, предприятие обеспечивает распределение газа потребителям на территории Ивано-Франковской области.

В мае 2023 года должностное лицо, злоупотребляя служебным положением, безосновательно издало приказ о премировании самого себя. В результате он получил более 1,2 млн грн средств акционерного общества. Необоснованность выплат подтверждена выводами Государственной аудиторской службы и результатами экономической экспертизы - говорится в сообщении ОГП.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора вручили экс-председателю правления обвинительный акт в завладении средствами в особо крупных размерах.

Расследование по ч. 5 ст. 191 УК Украины осуществляли детективы Бюро экономической безопасности Украины при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины.

Напомним

В июне 2024 года Высший антикоррупционный суд отменил аресты акций бывших облгазов. После чего Агентство по розыску и менеджменту активов обратилось в Офис Генерального прокурора для повторного их ареста. Позже Печерский районный суд города Киева все же принял новое решение, которым были повторно арестованы акции операторов газораспределительных систем.

В августе 2024-го правительство приняло распоряжение о передаче АРМА управления 26 "облгазами Фирташа".