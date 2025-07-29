Бюджет отримав понад 43 млн грн, які намагалося приховати хімічне підприємство підсанкційного бізнесмена

До бюджету сплачено понад 43 млн гривень, які хімічне підприємство відомого підсанкційного бізнесмена намагалося приховати від держави. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Як стало відомо УНН з власних джерел, мова йде про приватне акціонерне товариство "Азот". Як відомо ПрАТ "Азот" є основним активом OSTCHEM, що займається просуванням карбамідо-аміачної суміші (КАС) в країні. У квітні 2011 року ПрАТ "Азот" увійшло до складу холдингу OSTCHEM, який належить Group DF, головою правління якого є Дмитро Фірташ.

Схему ухилення від сплати податків на десятки мільйонів гривень організував топменеджмент черкаського підприємства - одного з найбільших в Україні виробників мінеральних добрив. Бенефіціарним власником компанії є відомим підсанкційний український бізнесмен - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство не задекларувало та не сплатило до державного бюджету податок на прибуток. Задокументовано факти проведення компанією неправомірних маніпуляцій з цінами при здійсненні зовнішньоекономічних операцій. Під час експорту продукції до швейцарської компанії її вартість штучно занижувалася. При цьому ціна на природний газ, який імпортували через кіпрську компанію, завищувалася.

Актом податкової перевірки та висновком судово-економічної експертизи підтверджено завдані державі збитки у розмірі понад 43 млн гривень. У межах слідства ці кошти у повному обсязі повернуто до державного бюджету - інформує ОГП.

Наразі прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо головного бухгалтера підприємства.

Дії службової особи кваліфіковано як умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та службове підроблення, вчинене за попередньою групою осіб (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Доповнення

Колишній голова правління облгазу, що раніше був підконтрольний Дмитру Фірташу, безпідставно нарахував собі понад 1,2 млн грн премії. Правоохоронці скерували справу до суду, обвинувачуючи його у заволодінні коштами в особливо великих розмірах.