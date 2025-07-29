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Бюджет получил более 43 млн грн, которые пыталось скрыть химическое предприятие подсанкционного бизнесмена

Киев • УНН

 • 136 просмотра

ЧАО "Азот", принадлежащее подсанкционному бизнесмену Дмитрию Фирташу, уплатило более 43 млн гривен налогов, которые пыталось скрыть от государства. Предприятие занижало стоимость экспорта и завышало цену импортируемого газа, что привело к уклонению от уплаты налога на прибыль.

Бюджет получил более 43 млн грн, которые пыталось скрыть химическое предприятие подсанкционного бизнесмена

В бюджет уплачено более 43 млн гривен, которые химическое предприятие известного подсанкционного бизнесмена пыталось скрыть от государства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о частном акционерном обществе "Азот". Как известно ЧАО "Азот" является основным активом OSTCHEM, занимающимся продвижением карбамидо-аммиачной смеси (КАС) в стране. В апреле 2011 года ЧАО "Азот" вошло в состав холдинга OSTCHEM, принадлежащего Group DF, председателем правления которого является Дмитрий Фирташ.

Схему уклонения от уплаты налогов на десятки миллионов гривен организовал топ-менеджмент черкасского предприятия - одного из крупнейших в Украине производителей минеральных удобрений. Бенефициарным владельцем компании является известный подсанкционный украинский бизнесмен

- говорится в сообщении.

Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что предприятие не задекларировало и не уплатило в государственный бюджет налог на прибыль. Задокументированы факты проведения компанией неправомерных манипуляций с ценами при осуществлении внешнеэкономических операций. При экспорте продукции в швейцарскую компанию ее стоимость искусственно занижалась. При этом цена на природный газ, который импортировали через кипрскую компанию, завышалась.

Актом налоговой проверки и заключением судебно-экономической экспертизы подтверждены нанесенные государству убытки в размере более 43 млн гривен. В рамках следствия эти средства в полном объеме возвращены в государственный бюджет

- информирует ОГП.

Сейчас прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении главного бухгалтера предприятия.

Действия должностного лица квалифицированы как умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и служебный подлог, совершенный по предварительной группе лиц (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Дополнение

Бывший председатель правления облгаза, ранее подконтрольного Дмитрию Фирташу, безосновательно начислил себе более 1,2 млн грн премии. Правоохранители направили дело в суд, обвиняя его в завладении средствами в особо крупных размерах.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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