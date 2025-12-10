Олигарх Фирташ окончательно выиграл дело об экстрадиции в США после десятилетия судов
Суд в Австрии окончательно заблокировал запрос США на экстрадицию Дмитрия Фирташа, завершив более десятилетия судебных слушаний. Высший региональный суд Вены подтвердил, что решение суда низшей инстанции является окончательным, поскольку прокуроры не соблюли срок подачи апелляции.
Австрийский суд окончательно заблокировал запрос Соединенных Штатов на экстрадицию бывшего украинского газового магната Дмитрия Фирташа, положив конец более чем десяти годам судебных слушаний, которые начались после его ареста и внесения рекордного залога в размере 125 миллионов евро. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Высший региональный суд Вены подтвердил, что решение суда низшей инстанции, которое блокировало передачу Фирташа в США, является окончательным, поскольку прокуроры не соблюли срок подачи апелляции.
Прокуроры США пытались привлечь Фирташа к суду по обвинениям в том, что он руководил заговором с целью выплаты индийским чиновникам 18,5 миллионов долларов за содействие реализации там титанового проекта стоимостью 500 миллионов долларов.
Украинский бизнесмен категорически отрицает какие-либо правонарушения и утверждает, что обвинения США имели целью повлиять на украинскую политику.
Он борется с обвинениями в Вене, куда он перенес свои компании и где проживает после внесения рекордного залога в 2014 году.
Справка
Дмитрий Фирташ заработал свое состояние, торгуя газом, в частности с российским ПАО "Газпром", а позже, после распада Советского Союза, расширил свою деятельность в химической отрасли и на телевидении, став одним из самых влиятельных людей Украины.
