18:36 • 7708 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 15889 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 18015 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 20229 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 20459 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 23500 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 16238 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 37790 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 36453 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18552 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Окупований Маріуполь накрила хвиля нападів бродячих собак - ЦНС

Київ • УНН

 • 18 перегляди

У Маріуполі зростає кількість нападів бродячих собак, двоє дітей госпіталізовані. Окупаційна адміністрація імітує реагування, не вирішуючи проблему.

Окупований Маріуполь накрила хвиля нападів бродячих собак - ЦНС

У тимчасово окупованому Маріуполі кількість нападів бродячих собак стрімко зростає, і все більше мешканців змушені звертатися по медичну допомогу. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що за останні дні зафіксовано нові випадки укусів, серед постраждалих – двоє дітей, яких госпіталізували.

Попри це окупаційна адміністрація продовжує імітувати реагування, не вирішуючи проблему по суті

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС наголошують: ситуація з бродячими собаками – ще один симптом деградації системи управління на ТОТ.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях Донеччини напади бродячих собак стали щоденністю через розвал комунальних служб. Собаки харчуються тілами загиблих, а окупаційна влада не вирішує проблему.

Окупований Маріуполь у страху: зграї бродячих собак тероризують містян і дітей26.08.25, 14:36 • 3277 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Тварини
Донецька область
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
Маріуполь