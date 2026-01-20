Окупований Маріуполь накрила хвиля нападів бродячих собак - ЦНС

У тимчасово окупованому Маріуполі кількість нападів бродячих собак стрімко зростає, і все більше мешканців змушені звертатися по медичну допомогу. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що за останні дні зафіксовано нові випадки укусів, серед постраждалих – двоє дітей, яких госпіталізували.

Попри це окупаційна адміністрація продовжує імітувати реагування, не вирішуючи проблему по суті - йдеться у повідомленні.

У ЦНС наголошують: ситуація з бродячими собаками – ще один симптом деградації системи управління на ТОТ.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях Донеччини напади бродячих собак стали щоденністю через розвал комунальних служб. Собаки харчуються тілами загиблих, а окупаційна влада не вирішує проблему.

