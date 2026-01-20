Оккупированный Мариуполь накрыла волна нападений бродячих собак - ЦНС

Во временно оккупированном Мариуполе количество нападений бродячих собак стремительно растет, и все больше жителей вынуждены обращаться за медицинской помощью. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что за последние дни зафиксированы новые случаи укусов, среди пострадавших – двое детей, которых госпитализировали.

Несмотря на это, оккупационная администрация продолжает имитировать реагирование, не решая проблему по существу - говорится в сообщении.

В ЦНС подчеркивают: ситуация с бродячими собаками – еще один симптом деградации системы управления на ВОТ.

Напомним

На временно оккупированных территориях Донетчины нападения бродячих собак стали обыденностью из-за развала коммунальных служб. Собаки питаются телами погибших, а оккупационные власти не решают проблему.

Оккупированный Мариуполь в страхе: стаи бродячих собак терроризируют горожан и детей