18:36 • 7708 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 15889 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 18015 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 20229 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 20459 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 23501 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 16238 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 37791 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 36454 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 18552 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
Эксклюзивы
Оккупированный Мариуполь накрыла волна нападений бродячих собак - ЦНС

Киев • УНН

 • 18 просмотра

В Мариуполе растет количество нападений бродячих собак, двое детей госпитализированы. Оккупационная администрация имитирует реагирование, не решая проблему.

Оккупированный Мариуполь накрыла волна нападений бродячих собак - ЦНС

Во временно оккупированном Мариуполе количество нападений бродячих собак стремительно растет, и все больше жителей вынуждены обращаться за медицинской помощью. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что за последние дни зафиксированы новые случаи укусов, среди пострадавших – двое детей, которых госпитализировали.

Несмотря на это, оккупационная администрация продолжает имитировать реагирование, не решая проблему по существу

- говорится в сообщении.

В ЦНС подчеркивают: ситуация с бродячими собаками – еще один симптом деградации системы управления на ВОТ.

Напомним

На временно оккупированных территориях Донетчины нападения бродячих собак стали обыденностью из-за развала коммунальных служб. Собаки питаются телами погибших, а оккупационные власти не решают проблему.

Оккупированный Мариуполь в страхе: стаи бродячих собак терроризируют горожан и детей26.08.25, 14:36 • 3277 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Общество
Животные
Донецкая область
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Мариуполь