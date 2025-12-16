Окупанти залишають вчителів на ТОТ без зарплат - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України стрімко погіршується ситуація з оплатою праці вчителів: зарплати затримують, надбавки скорочують, а нарахування залишаються непрозорими. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Деталі

Джерела ЦНС повідомляють, що на тимчасово окупованих територіях України ситуація з оплатою праці вчителів продовжує стрімко погіршуватися.

Зазначається, що окупаційні адміністрації декларують "вирівнювання зарплат" і інтеграцію освітньої системи в російські стандарти.

Педагоги стикаються з регулярними затримками виплат, скороченням надбавок і непрозорою системою нарахувань. У сусідніх школах зарплати можуть суттєво відрізнятися, а реальний рівень доходів з’їдається інфляцією та зростанням цін на базові товари - йдеться у дописі.

Крім того, значна частина виплат прив’язана до лояльності: участі у пропагандистських заходах, впровадження російських програм і тиску на учнів та батьків.

"Відмова або пасивний спротив призводять до позбавлення премій або створення умов, за яких вчителі змушені звільнятися", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

росія почала вербувати українських дітей в армію рф прямо в школах на тимчасово окупованих територіях. Окупанти нав'язують учням 11-х класів Луганщини службу за контрактом або вступ до російського військового вишу.

