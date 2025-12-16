$42.250.05
17:02 • 7770 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16:20 • 15047 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16:11 • 15479 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35 • 19142 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38 • 19236 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 23079 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 24578 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 24133 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 28895 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 24284 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
Окупанти залишають вчителів на ТОТ без зарплат - ЦНС

Київ • УНН

 • 80 перегляди

На тимчасово окупованих територіях України стрімко погіршується ситуація з оплатою праці вчителів: зарплати затримують, надбавки скорочують, а нарахування залишаються непрозорими. Значна частина виплат прив’язана до лояльності, відмова від якої призводить до позбавлення премій.

Окупанти залишають вчителів на ТОТ без зарплат - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України стрімко погіршується ситуація з оплатою праці вчителів: зарплати затримують, надбавки скорочують, а нарахування залишаються непрозорими. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Деталі

Джерела ЦНС повідомляють, що на тимчасово окупованих територіях України ситуація з оплатою праці вчителів продовжує стрімко погіршуватися. 

Зазначається, що окупаційні адміністрації декларують "вирівнювання зарплат" і інтеграцію освітньої системи в російські стандарти.

Педагоги стикаються з регулярними затримками виплат, скороченням надбавок і непрозорою системою нарахувань. У сусідніх школах зарплати можуть суттєво відрізнятися, а реальний рівень доходів з’їдається інфляцією та зростанням цін на базові товари

- йдеться у дописі.

Крім того, значна частина виплат прив’язана до лояльності: участі у пропагандистських заходах, впровадження російських програм і тиску на учнів та батьків.

"Відмова або пасивний спротив призводять до позбавлення премій або створення умов, за яких вчителі змушені звільнятися", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

росія почала вербувати українських дітей в армію рф прямо в школах на тимчасово окупованих територіях. Окупанти нав'язують учням 11-х класів Луганщини службу за контрактом або вступ до російського військового вишу.

росія провалила "освітню інтеграцію" на окупованих територіях - ЦНС03.11.25, 01:34 • 3808 переглядiв

Віта Зеленецька

Освіта
російська пропаганда
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Луганська область
Україна