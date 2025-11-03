російська Держдума схвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає продовження "перехідного періоду" в освіті на окупованих українських територіях до 1 січня 2028 року. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Деталі

Офіційно пояснення стандартне - "потрібно завершити інтеграцію в російський освітній простір" і "підтягнути рівень зарплат та матеріальної бази".

Але насправді це визнання очевидного: "інтеграція" провалилася.Попри роки окупації, росія не змогла створити повноцінну систему освіти навіть за власними стандартами - йдеться у дописі.

Зазначається, що у школах бракує вчителів - більшість місцевих педагогів відмовилися працювати за програмами рф. Ті, хто залишився, змушені проходити "перепідготовку" онлайн через російські платформи, отримуючи сертифікати, які не мають жодної юридичної сили навіть у самій росії.

За інформацією джерел ЦНС, у частині шкіл Херсонщини та Донбасу викладання ведуть "молоді спеціалісти" з російських регіонів, яких заманюють короткими контрактами і "доплатами". Насправді більшість із них виїжджають після кількох місяців, залишаючи учнів без стабільного навчального процесу.

"Фактичне продовження "перехідного періоду" означає легалізацію деградації: замість інтеграції - хаос, замість освіти - пропаганда, замість розвитку - спроба приховати провал", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

росія відчуває значний дефіцит лікарів та педагогів, але влада замість розвитку кваліфікованих кадрів робить ставку на дешеву робочу силу. Країна збільшує квоту на трудових мігрантів та спрощує вимоги до медичного персоналу, дозволяючи фельдшерам виконувати функції лікарів.

