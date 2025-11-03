российская Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий продление "переходного периода" в образовании на оккупированных украинских территориях до 1 января 2028 года. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Официально объяснение стандартное - "нужно завершить интеграцию в российское образовательное пространство" и "подтянуть уровень зарплат и материальной базы".

Но на самом деле это признание очевидного: "интеграция" провалилась. Несмотря на годы оккупации, Россия не смогла создать полноценную систему образования даже по собственным стандартам - говорится в сообщении.

Отмечается, что в школах не хватает учителей - большинство местных педагогов отказались работать по программам РФ. Те, кто остался, вынуждены проходить "переподготовку" онлайн через российские платформы, получая сертификаты, не имеющие никакой юридической силы даже в самой России.

По информации источников ЦНС, в части школ Херсонщины и Донбасса преподавание ведут "молодые специалисты" из российских регионов, которых заманивают короткими контрактами и "доплатами". На самом деле большинство из них уезжают через несколько месяцев, оставляя учеников без стабильного учебного процесса.

"Фактическое продление "переходного периода" означает легализацию деградации: вместо интеграции - хаос, вместо образования - пропаганда, вместо развития - попытка скрыть провал", - добавили в ЦНС.

Россия испытывает значительный дефицит врачей и педагогов, но власти вместо развития квалифицированных кадров делают ставку на дешевую рабочую силу. Страна увеличивает квоту на трудовых мигрантов и упрощает требования к медицинскому персоналу, позволяя фельдшерам выполнять функции врачей.

