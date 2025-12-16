$42.250.05
17:02 • 7694 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16:20 • 14947 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16:11 • 15398 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
15:35 • 19055 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 19167 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 23041 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 24544 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 24123 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 28887 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 24280 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
Оккупанты оставляют учителей на ВОТ без зарплат - ЦНС

Киев • УНН

 • 16 просмотра

На временно оккупированных территориях Украины стремительно ухудшается ситуация с оплатой труда учителей: зарплаты задерживают, надбавки сокращают, а начисления остаются непрозрачными. Значительная часть выплат привязана к лояльности, отказ от которой приводит к лишению премий.

Оккупанты оставляют учителей на ВОТ без зарплат - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины стремительно ухудшается ситуация с оплатой труда учителей: зарплаты задерживают, надбавки сокращают, а начисления остаются непрозрачными. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

Источники ЦНС сообщают, что на временно оккупированных территориях Украины ситуация с оплатой труда учителей продолжает стремительно ухудшаться. 

Отмечается, что оккупационные администрации декларируют "выравнивание зарплат" и интеграцию образовательной системы в российские стандарты.

Педагоги сталкиваются с регулярными задержками выплат, сокращением надбавок и непрозрачной системой начислений. В соседних школах зарплаты могут существенно отличаться, а реальный уровень доходов съедается инфляцией и ростом цен на базовые товары

- говорится в сообщении.

Кроме того, значительная часть выплат привязана к лояльности: участию в пропагандистских мероприятиях, внедрению российских программ и давлению на учеников и родителей.

"Отказ или пассивное сопротивление приводят к лишению премий или созданию условий, при которых учителя вынуждены увольняться", - добавили в ЦНС.

Напомним

Россия начала вербовать украинских детей в армию РФ прямо в школах на временно оккупированных территориях. Оккупанты навязывают ученикам 11-х классов Луганщины службу по контракту или поступление в российский военный вуз.

Россия провалила "образовательную интеграцию" на оккупированных территориях - ЦНС03.11.25, 01:34 • 3808 просмотров

Вита Зеленецкая

Образование
российская пропаганда
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Луганская область
Украина