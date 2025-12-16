Оккупанты оставляют учителей на ВОТ без зарплат - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины стремительно ухудшается ситуация с оплатой труда учителей: зарплаты задерживают, надбавки сокращают, а начисления остаются непрозрачными. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

Источники ЦНС сообщают, что на временно оккупированных территориях Украины ситуация с оплатой труда учителей продолжает стремительно ухудшаться.

Отмечается, что оккупационные администрации декларируют "выравнивание зарплат" и интеграцию образовательной системы в российские стандарты.

Педагоги сталкиваются с регулярными задержками выплат, сокращением надбавок и непрозрачной системой начислений. В соседних школах зарплаты могут существенно отличаться, а реальный уровень доходов съедается инфляцией и ростом цен на базовые товары - говорится в сообщении.

Кроме того, значительная часть выплат привязана к лояльности: участию в пропагандистских мероприятиях, внедрению российских программ и давлению на учеников и родителей.

"Отказ или пассивное сопротивление приводят к лишению премий или созданию условий, при которых учителя вынуждены увольняться", - добавили в ЦНС.

Напомним

Россия начала вербовать украинских детей в армию РФ прямо в школах на временно оккупированных территориях. Оккупанты навязывают ученикам 11-х классов Луганщины службу по контракту или поступление в российский военный вуз.

Россия провалила "образовательную интеграцию" на оккупированных территориях - ЦНС