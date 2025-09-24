Окупанти в паніці розосереджують свої склади боєприпасів після удару ЗСУ в Луганській області

$41.380.13
Ексклюзив
07:25 • 1952 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
06:56 • 4366 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
06:43 • 4342 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 20629 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 39611 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 33025 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 31491 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 61901 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 29083 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 65432 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
Популярнi новини
У тимчасово окупованому Маріуполі рф будує "митницю"23 вересня, 23:53 • 17897 перегляди
лавров прибув до Нью-Йорка на 80-ту сесію Генасамблеї ООН24 вересня, 01:25 • 16603 перегляди
На 88-му році життя померла кіноакторка Клаудія КардиналеPhoto02:37 • 17123 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto05:16 • 18564 перегляди
У рф повідомляють про нову атаку на нафтохімічний комплекс у БашкортостаніPhotoVideo06:00 • 14140 перегляди
Публікації
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto05:30 • 13135 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto05:16 • 18759 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 61901 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 45134 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 62054 перегляди
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 26184 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 86799 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 47361 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 61949 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 113628 перегляди
Окупанти в паніці розосереджують свої склади боєприпасів після удару ЗСУ в Луганській області

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Російські окупаційні війська поспішно розосереджують свої склади боєприпасів після атаки українських військових на Богданівку в Луганській області. Рух "АТЕШ" передав дані до Сил оборони України, запевняючи, що пересування складів не допоможе уникнути подальших втрат.

Окупанти в паніці розосереджують свої склади боєприпасів після удару ЗСУ в Луганській області

Після успішного удару Сил оборони України по складах російських окупантів у Луганській області ворог у паніці розсилає свої боєприпаси по різних локаціях, намагаючись уникнути подальших ударів. Про це проінформував український партизанський рух "АТЕШ", пише УНН.

Деталі

Український рух опору "АТЕШ" повідомляє, що російські окупаційні війська поспішно розсереджують свої склади боєприпасів після атаки українських військових на Богданівку в Луганській області. Удар було завдано по складах та місцях завантаження боєприпасів 17-го танкового полку.

За даними руху, після атаки окупанти терміново почали переміщувати боєприпаси на різні локації, намагаючись мінімізувати ризик нових ударів. Цю інформацію підтвердив агент "АТЕШ", який перебуває під Маріуполем та надав фотографії перевезення боєприпасів.

Водночас рух запевняє, що всі дані вже передано до Сил оборони України, тож пересування складів окупантів не допоможе уникнути подальших втрат.

Нагадаємо

Генштаб ЗСУ підтвердив, що українські війська знищили ключові об’єкти противника: логістичний пункт, через який окупанти розподіляли дрони для операцій на Донеччині, та полковий склад боєприпасів російських сил на Луганщині.

19 вересня Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили ураження логістичного хабу бригади морської піхоти рф у Курській області. 

Степан Гафтко

Війна в Україні
Курська область
Донецька область
Луганська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
Маріуполь