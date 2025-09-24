Окупанти в паніці розосереджують свої склади боєприпасів після удару ЗСУ в Луганській області
Київ • УНН
Російські окупаційні війська поспішно розосереджують свої склади боєприпасів після атаки українських військових на Богданівку в Луганській області. Рух "АТЕШ" передав дані до Сил оборони України, запевняючи, що пересування складів не допоможе уникнути подальших втрат.
Після успішного удару Сил оборони України по складах російських окупантів у Луганській області ворог у паніці розсилає свої боєприпаси по різних локаціях, намагаючись уникнути подальших ударів. Про це проінформував український партизанський рух "АТЕШ", пише УНН.
Деталі
Український рух опору "АТЕШ" повідомляє, що російські окупаційні війська поспішно розсереджують свої склади боєприпасів після атаки українських військових на Богданівку в Луганській області. Удар було завдано по складах та місцях завантаження боєприпасів 17-го танкового полку.
За даними руху, після атаки окупанти терміново почали переміщувати боєприпаси на різні локації, намагаючись мінімізувати ризик нових ударів. Цю інформацію підтвердив агент "АТЕШ", який перебуває під Маріуполем та надав фотографії перевезення боєприпасів.
Водночас рух запевняє, що всі дані вже передано до Сил оборони України, тож пересування складів окупантів не допоможе уникнути подальших втрат.
Нагадаємо
Генштаб ЗСУ підтвердив, що українські війська знищили ключові об’єкти противника: логістичний пункт, через який окупанти розподіляли дрони для операцій на Донеччині, та полковий склад боєприпасів російських сил на Луганщині.
19 вересня Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили ураження логістичного хабу бригади морської піхоти рф у Курській області.