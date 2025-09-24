Оккупанты в панике рассредоточивают свои склады боеприпасов после удара ВСУ в Луганской области
Киев • УНН
Российские оккупационные войска поспешно рассредоточивают свои склады боеприпасов после атаки украинских военных на Богдановку в Луганской области. Движение "АТЕШ" передало данные Силам обороны Украины, уверяя, что передвижение складов не поможет избежать дальнейших потерь.
После успешного удара Сил обороны Украины по складам российских оккупантов в Луганской области враг в панике рассылает свои боеприпасы по разным локациям, пытаясь избежать дальнейших ударов. Об этом проинформировало украинское партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.
Подробности
Украинское движение сопротивления "АТЕШ" сообщает, что российские оккупационные войска поспешно рассредоточивают свои склады боеприпасов после атаки украинских военных на Богдановку в Луганской области. Удар был нанесен по складам и местам загрузки боеприпасов 17-го танкового полка.
По данным движения, после атаки оккупанты срочно начали перемещать боеприпасы на разные локации, пытаясь минимизировать риск новых ударов. Эту информацию подтвердил агент "АТЕШ", который находится под Мариуполем и предоставил фотографии перевозки боеприпасов.
В то же время движение уверяет, что все данные уже переданы Силам обороны Украины, поэтому передвижение складов оккупантов не поможет избежать дальнейших потерь.
Напомним
Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские войска уничтожили ключевые объекты противника: логистический пункт, через который оккупанты распределяли дроны для операций в Донецкой области, и полковой склад боеприпасов российских сил в Луганской области.
19 сентября Силы специальных операций ВСУ подтвердили поражение логистического хаба бригады морской пехоты РФ в Курской области.