Ексклюзив
07:19 • 856 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
05:49 • 4758 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
05:30 • 10642 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 12303 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 26163 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 43594 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
20 вересня, 15:23 • 53827 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 59980 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 56649 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 83694 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
Генштаб підтвердив ураження логістичного пункту розподілу дронів та полкового складу БК окупантів

Київ • УНН

 • 702 перегляди

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження логістичного пункту розподілу дронів для окупантів на Донеччині 29 серпня 2025 року та полкового складу БК ворога на Луганщині 18 вересня 2025 року. Були знищені тисячі БпЛА, десятки тисяч мін, гранат, патронів та снарядів для танків і артилерії.

Генштаб підтвердив ураження логістичного пункту розподілу дронів та полкового складу БК окупантів

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження важливих об'єктів окупантів - логістичного пункту розподілу дронів для потреб окупаційної армії, що діє на Донеччині, та полкового складу БК російських окупаційних сил на Луганщині, пише УНН.

Деталі

"Сили оборони України ефективними діями зривають загарбницькі плани агресора", - зазначили у Генштабі.

Так, за підтвердженою інформацією, як повідомили у Генштабі, ворог намагався організувати видачу боєприпасів різної номенклатури для 17 танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії поблизу тимчасово окупованої Богданівки Луганської області, а також роздати для потреб окупаційної армії, що діє на Донеччині, понад 19000 БпЛА різних типів.

За даними Генштабу, вантажівки доставили до польового складу танкового полку десятки тисяч мін, гранат та патронів різних типів, тисячі пострілів для танків (зокрема високоточні ЗУБК-14) та снарядів для артилерії. У другому випадку вантаж складався із різноманітних БпЛА ("Молнія", "Бумеранг", "Вандал новгородський", "Горинич" та інші) і супутнього устаткування (акумулятори, модулі зв’язку та відеопередавачі).

Першим, ще 29 серпня 2025 року, воїни з ОСУВ "Дніпро" уразили логістичний пункт розподілу дронів. Як результат - знищення величезних запасів ударних БпЛА російського агресора

- повідомили у Генштабі.

Черга ворожих боєприпасів настала 18 вересня 2025 року, коли підрозділи Збройних Сил та Служби безпеки України знищили полковий склад БК російських окупаційних сил на Луганщині. На додачу до боєприпасів, згоріли і транспортні засоби ворога

- вказали у Генштабі.

Як наголошується, "результат ефективної співпраці тих, хто знаходить і тих, хто уражає, покращується із кожним разом. Далі буде!.. Слава Україні!"

ССО підтвердили ураження логістичного хабу морської піхоти рф на курщині: показали відео19.09.25, 08:36 • 28683 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Донецька область
Луганська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Служба безпеки України
Збройні сили України