Генштаб підтвердив ураження логістичного пункту розподілу дронів та полкового складу БК окупантів
Київ • УНН
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження логістичного пункту розподілу дронів для окупантів на Донеччині 29 серпня 2025 року та полкового складу БК ворога на Луганщині 18 вересня 2025 року. Були знищені тисячі БпЛА, десятки тисяч мін, гранат, патронів та снарядів для танків і артилерії.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження важливих об'єктів окупантів - логістичного пункту розподілу дронів для потреб окупаційної армії, що діє на Донеччині, та полкового складу БК російських окупаційних сил на Луганщині, пише УНН.
Деталі
"Сили оборони України ефективними діями зривають загарбницькі плани агресора", - зазначили у Генштабі.
Так, за підтвердженою інформацією, як повідомили у Генштабі, ворог намагався організувати видачу боєприпасів різної номенклатури для 17 танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії поблизу тимчасово окупованої Богданівки Луганської області, а також роздати для потреб окупаційної армії, що діє на Донеччині, понад 19000 БпЛА різних типів.
За даними Генштабу, вантажівки доставили до польового складу танкового полку десятки тисяч мін, гранат та патронів різних типів, тисячі пострілів для танків (зокрема високоточні ЗУБК-14) та снарядів для артилерії. У другому випадку вантаж складався із різноманітних БпЛА ("Молнія", "Бумеранг", "Вандал новгородський", "Горинич" та інші) і супутнього устаткування (акумулятори, модулі зв’язку та відеопередавачі).
Першим, ще 29 серпня 2025 року, воїни з ОСУВ "Дніпро" уразили логістичний пункт розподілу дронів. Як результат - знищення величезних запасів ударних БпЛА російського агресора
Черга ворожих боєприпасів настала 18 вересня 2025 року, коли підрозділи Збройних Сил та Служби безпеки України знищили полковий склад БК російських окупаційних сил на Луганщині. На додачу до боєприпасів, згоріли і транспортні засоби ворога
Як наголошується, "результат ефективної співпраці тих, хто знаходить і тих, хто уражає, покращується із кожним разом. Далі буде!.. Слава Україні!"
ССО підтвердили ураження логістичного хабу морської піхоти рф на курщині: показали відео19.09.25, 08:36 • 28683 перегляди