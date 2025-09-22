Генштаб підтвердив ураження логістичного пункту розподілу дронів та полкового складу БК окупантів

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження логістичного пункту розподілу дронів для окупантів на Донеччині 29 серпня 2025 року та полкового складу БК ворога на Луганщині 18 вересня 2025 року. Були знищені тисячі БпЛА, десятки тисяч мін, гранат, патронів та снарядів для танків і артилерії.