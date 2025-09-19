$41.190.02
18 вересня, 19:49 • 21120 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 43155 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 31031 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 41516 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 55409 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 27100 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 22672 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 39040 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 16886 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 57303 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
ССО підтвердили ураження логістичного хабу морської піхоти рф на курщині: показали відео

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили ураження логістичного хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти рф у Курській області. Внаслідок удару було уражено базу зберігання матеріальних засобів, склади з боєприпасами та місце прихованого розміщення озброєння.

ССО підтвердили ураження логістичного хабу морської піхоти рф на курщині: показали відео

Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили ураження логістичного хабу бригади морської піхоти рф у Курській області, пише УНН.

У ніч на 18 вересня 2025 року, підрозділи Сил спеціальних операцій завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти рф, розташованому в Курській області

- повідомили у ССО ЗСУ у соцмережах.

Зазначається, що внаслідок удару було уражено: базу зберігання матеріальних засобів; склади з боєприпасами; місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки 810-ї бригади.

"810-та бригада морської піхоти, що дислокується в окупованому Севастополі, бере активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку. Особовий склад цієї бригади причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених", - зазначили у ССО.

ССО підтвердили ураження Волгоградського НПЗ у рф18.09.25, 11:31 • 2518 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніНовини Світу
Державний кордон України
Курська область
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
Севастополь