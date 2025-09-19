ССО підтвердили ураження логістичного хабу морської піхоти рф на курщині: показали відео
Київ • УНН
Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили ураження логістичного хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти рф у Курській області. Внаслідок удару було уражено базу зберігання матеріальних засобів, склади з боєприпасами та місце прихованого розміщення озброєння.
У ніч на 18 вересня 2025 року, підрозділи Сил спеціальних операцій завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти рф, розташованому в Курській області
Зазначається, що внаслідок удару було уражено: базу зберігання матеріальних засобів; склади з боєприпасами; місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки 810-ї бригади.
"810-та бригада морської піхоти, що дислокується в окупованому Севастополі, бере активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку. Особовий склад цієї бригади причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених", - зазначили у ССО.
