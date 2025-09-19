$41.190.02
18 сентября, 19:49 • 21120 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 43155 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 31031 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 41516 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 55409 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 27100 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 22672 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 39040 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 16886 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 57303 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 32778 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 38718 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 39037 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 57301 просмотра
ССО подтвердили поражение логистического хаба морской пехоты рф на курщине: показали видео

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Силы специальных операций ВСУ подтвердили поражение логистического хаба 810-й отдельной бригады морской пехоты рф в Курской области. В результате удара была поражена база хранения материальных средств, склады с боеприпасами и место скрытого размещения вооружения.

ССО подтвердили поражение логистического хаба морской пехоты рф на курщине: показали видео

Силы специальных операций ВСУ подтвердили поражение логистического хаба бригады морской пехоты рф в Курской области, пишет УНН.

В ночь на 18 сентября 2025 года подразделения Сил специальных операций нанесли удар по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты рф, расположенному в Курской области

- сообщили в ССО ВСУ в соцсетях.

Отмечается, что в результате удара были поражены: база хранения материальных средств; склады с боеприпасами; место скрытого размещения вооружения и военной техники 810-й бригады.

"810-я бригада морской пехоты, дислоцирующаяся в оккупированном Севастополе, активно участвует в наступательных действиях на Северо-Слобожанском направлении. Личный состав этой бригады причастен к совершению военных преступлений, в частности казни украинских военнопленных", - отметили в ССО.

ССО подтвердили поражение Волгоградского НПЗ в рф18.09.25, 11:31 • 2518 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Государственная граница Украины
Курская область
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Севастополь