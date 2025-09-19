ССО подтвердили поражение логистического хаба морской пехоты рф на курщине: показали видео

Силы специальных операций ВСУ подтвердили поражение логистического хаба бригады морской пехоты рф в Курской области, пишет УНН.

В ночь на 18 сентября 2025 года подразделения Сил специальных операций нанесли удар по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты рф, расположенному в Курской области - сообщили в ССО ВСУ в соцсетях.

Отмечается, что в результате удара были поражены: база хранения материальных средств; склады с боеприпасами; место скрытого размещения вооружения и военной техники 810-й бригады.

"810-я бригада морской пехоты, дислоцирующаяся в оккупированном Севастополе, активно участвует в наступательных действиях на Северо-Слобожанском направлении. Личный состав этой бригады причастен к совершению военных преступлений, в частности казни украинских военнопленных", - отметили в ССО.

ССО подтвердили поражение Волгоградского НПЗ в рф