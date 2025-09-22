Генштаб подтвердил поражение логистического пункта распределения дронов и полкового склада БК оккупантов
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение логистического пункта распределения дронов для оккупантов в Донецкой области 29 августа 2025 года и полкового склада БК врага в Луганской области 18 сентября 2025 года. Были уничтожены тысячи БпЛА, десятки тысяч мин, гранат, патронов и снарядов для танков и артиллерии.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение важных объектов оккупантов - логистического пункта распределения дронов для нужд оккупационной армии, действующей в Донецкой области, и полкового склада БК российских оккупационных сил в Луганской области, пишет УНН.
Детали
"Силы обороны Украины эффективными действиями срывают захватнические планы агрессора", - отметили в Генштабе.
Так, по подтвержденной информации, как сообщили в Генштабе, враг пытался организовать выдачу боеприпасов различной номенклатуры для 17 танкового полка 70-й мотострелковой дивизии вблизи временно оккупированной Богдановки Луганской области, а также раздать для нужд оккупационной армии, действующей в Донецкой области, более 19000 БпЛА различных типов.
По данным Генштаба, грузовики доставили на полевой склад танкового полка десятки тысяч мин, гранат и патронов различных типов, тысячи выстрелов для танков (в том числе высокоточные ЗУБК-14) и снарядов для артиллерии. Во втором случае груз состоял из разнообразных БпЛА ("Молния", "Бумеранг", "Вандал новгородский", "Горыныч" и другие) и сопутствующего оборудования (аккумуляторы, модули связи и видеопередатчики).
Первым, еще 29 августа 2025 года, воины из ОСУВ "Днепр" поразили логистический пункт распределения дронов. Как результат - уничтожение огромных запасов ударных БпЛА российского агрессора
Очередь вражеских боеприпасов наступила 18 сентября 2025 года, когда подразделения Вооруженных Сил и Службы безопасности Украины уничтожили полковой склад БК российских оккупационных сил в Луганской области. Вдобавок к боеприпасам, сгорели и транспортные средства врага
Как отмечается, "результат эффективного сотрудничества тех, кто находит и тех, кто поражает, улучшается с каждым разом. Дальше будет!.. Слава Украине!"
