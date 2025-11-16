Окупанти обстріляли Білозерку на Херсонщині: постраждала 87-річна жінка
Київ • УНН
16 листопада російські окупанти обстріляли Білозерку на Херсонщині. 87-річна жінка отримала вибухову травму та уламкове поранення ноги.
У неділю, 16 листопада, російські окупанти обстріляли населений пункт Білозерка на Херсонщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію.
Деталі
Це сталось орієнтовно о 15:30: постраждала 87-річна жінка, яка перебувала у будинку. Вона дістала вибухову травму та уламкове поранення ноги.
Жінка опинилась в лікарні, заявили в ОВА.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що 16 листопада російські окупанти атакували з безпілотника авто у Дніпровському районі Херсона. В результаті троє людей з мінно-вибуховми травмами та контузією опинились в лікарнях.