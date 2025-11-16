Оккупанты обстреляли Белозерку в Херсонской области: пострадала 87-летняя женщина

В воскресенье, 16 ноября, российские оккупанты обстреляли населенный пункт Белозерка в Херсонской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию.

Детали

Это произошло ориентировочно в 15:30: пострадала 87-летняя женщина, которая находилась в доме. Она получила взрывную травму и осколочное ранение ноги.

Женщина оказалась в больнице, заявили в ОВА.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что 16 ноября российские оккупанты атаковали с беспилотника авто в Днепровском районе Херсона. В результате три человека с минно-взрывными травмами и контузией оказались в больницах.