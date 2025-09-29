Окупанти на Запоріжжі платять 10 000 рублів і більше за збереження життя - рух "АТЕШ"

російські окупанти на Запорізькому напрямку вимушені платити гроші, щоб врятувати власне життя. Сума складає не менш ніж 10 000 рублів з однієї людини, повідомляє УНН з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Деталі

За даними агентів руху "АТЕШ", у 70-му мотострілецькому полку введено обов'язковий збір. Гроші здаються в так звану "касу" і зникають без звітів і пояснень.

Всіх, хто відмовляється переказувати гроші, відправляють штурмувати укріплені позиції без підтримки або демонстративно б'ють і кидають у яму на кілька днів. Якщо вони хочуть вижити, з них вимагають мінімум 50 000 рублів щомісяця без гарантії, що завтра їх не відправлять на позиції Сил оборони України - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Агент партизанського руху "АТЕШ" у російських військах на Херсонщині виявив зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", який пізніше був знищений.