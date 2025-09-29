Окупанти на Запоріжжі платять 10 000 рублів і більше за збереження життя - рух "АТЕШ"

$41.140.18
Ексклюзив
15:19 • 5154 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
14:16 • 8250 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
12:21 • 21579 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
10:38 • 18697 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34 • 18251 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 53175 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 40422 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 31291 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 48544 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 25663 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33
Орбан може отримати несподівану підтримку у спробах не допустити Україну до ЄС - Politico1 жовтня, 08:02
У Німеччині зафіксовано масові польоти дронів над об'єктами критичної інфраструктури - Spiegel1 жовтня, 08:09
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодніPhoto10:37
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
15:19
Ексклюзив
15:19 • 5160 перегляди
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцямиPhoto13:07
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Ексклюзив
12:21
Ексклюзив
12:21 • 21580 перегляди
Ціни на ліки ростуть, довіра падає: чому "Дарниця" програє бій за споживача11:02
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодніPhoto10:37
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Олег Кіпер
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Данія
Копенгаген
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59
Financial Times
Х-47М2 «Кинджал»
Х-101
Іскандер (ОТРК)
«Калібр» (сімейство ракет)

Окупанти на Запоріжжі платять 10 000 рублів і більше за збереження життя - рух "АТЕШ"

Київ • УНН

 • 10065 перегляди

російські окупанти на Запорізькому напрямку змушені платити щонайменше 10 000 рублів, щоб врятувати власне життя. У 70-му мотострілецькому полку введено обов'язковий збір, а відмовників відправляють на штурм або б'ють.

Окупанти на Запоріжжі платять 10 000 рублів і більше за збереження життя - рух "АТЕШ"

російські окупанти на Запорізькому напрямку вимушені платити гроші, щоб врятувати власне життя. Сума складає не менш ніж 10 000 рублів з однієї людини, повідомляє УНН з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Деталі

За даними агентів руху "АТЕШ", у 70-му мотострілецькому полку введено обов'язковий збір. Гроші здаються в так звану "касу" і зникають без звітів і пояснень.

Всіх, хто відмовляється переказувати гроші, відправляють штурмувати укріплені позиції без підтримки або демонстративно б'ють і кидають у яму на кілька днів. Якщо вони хочуть вижити, з них вимагають мінімум 50 000 рублів щомісяця без гарантії, що завтра їх не відправлять на позиції Сил оборони України

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Агент партизанського руху "АТЕШ" у російських військах на Херсонщині виявив зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", який пізніше був знищений.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Запорізька область
Ракетний комплекс "Панцир"
Херсонська область
Україна