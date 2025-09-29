Оккупанты в Запорожье платят 10 000 рублей и больше за сохранение жизни - движение "АТЕШ"
Киев • УНН
российские оккупанты на Запорожском направлении вынуждены платить минимум 10 000 рублей, чтобы спасти собственную жизнь. В 70-м мотострелковом полку введен обязательный сбор, а отказников отправляют на штурм или избивают.
российские оккупанты на Запорожском направлении вынуждены платить деньги, чтобы спасти собственную жизнь. Сумма составляет не менее 10 000 рублей с одного человека, сообщает УНН со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".
Детали
По данным агентов движения "АТЕШ", в 70-м мотострелковом полку введен обязательный сбор. Деньги сдаются в так называемую "кассу" и исчезают без отчетов и объяснений.
Всех, кто отказывается переводить деньги, отправляют штурмовать укрепленные позиции без поддержки или демонстративно бьют и бросают в яму на несколько дней. Если они хотят выжить, с них требуют минимум 50 000 рублей ежемесячно без гарантии, что завтра их не отправят на позиции Сил обороны Украины
Напомним
Агент партизанского движения "АТЕШ" в российских войсках на Херсонщине обнаружил зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", который позже был уничтожен.