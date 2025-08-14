Окупанти на Луганщині готують колишніх в'язнів до війни проти України - ЦНС

На тимчасово окупованій Луганщині російські загарбники запустили нову програму під виглядом "соціальної реінтеграції" звільнених із колоній, яка насправді є прикриттям для підготовки майбутніх рекрутів до війни. Про це пише УНН із посиланням на Центр Національного Спротиву.

На тимчасово окупованій Луганщині окупанти запустили чергову програму під прикриттям "допомоги" звільненим із колоній. Так звані "уповноважена з прав людини лнр" анна сорока та керівниця псевдоорганізації "вмєстє" ольга седляр підписали угоду про "соціальну реінтеграцію" колишніх в’язнів - передає Центр Національного Спротиву.

Як зазначають у Центрі Національного Спротиву, насправді ж ці програми як спосіб сформувати базу майбутніх рекрутів для російських окупаційних військ. Під прикриттям психологічної підтримки - це підготовка для штурмових загонів та війни проти України.

Подібні ініціативи вже неодноразово завершувалися примусовою участю таких осіб у бойових діях проти України.

Нагадаємо

росіяни в Криму залучають українську молодь до будівельних робіт у курській області рф під виглядом "волонтерської допомоги". Це частина кампанії з експлуатації студентів та їх ідеологічної обробки.

Окупанти вивозять вчителів із ТОТ на ідеологічні інструктажі в росію