Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 31156 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14 серпня, 14:23 • 45246 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 42477 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 31111 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 34489 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 49498 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 163294 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 87252 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 84906 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 74695 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
Окупанти на Луганщині готують колишніх в'язнів до війни проти України - ЦНС

Київ • УНН

 • 38 перегляди

На окупованій Луганщині росіяни запустили програму "соціальної реінтеграції" для звільнених із колоній, яка є прикриттям для підготовки рекрутів до війни. Ця ініціатива, за даними Центру Національного Спротиву, має на меті формування штурмових загонів для війни проти України.

Окупанти на Луганщині готують колишніх в'язнів до війни проти України - ЦНС

На тимчасово окупованій Луганщині російські загарбники запустили нову програму під виглядом "соціальної реінтеграції" звільнених із колоній, яка насправді є прикриттям для підготовки майбутніх рекрутів до війни. Про це пише УНН із посиланням на Центр Національного Спротиву.

На тимчасово окупованій Луганщині окупанти запустили чергову програму під прикриттям "допомоги" звільненим із колоній. Так звані "уповноважена з прав людини лнр" анна сорока та керівниця псевдоорганізації "вмєстє" ольга седляр підписали угоду про "соціальну реінтеграцію" колишніх в’язнів

- передає Центр Національного Спротиву. 

Як зазначають у Центрі Національного Спротиву, насправді ж ці програми як спосіб сформувати базу майбутніх рекрутів для російських окупаційних військ. Під прикриттям психологічної підтримки - це підготовка для штурмових загонів та війни проти України. 

Подібні ініціативи вже неодноразово завершувалися примусовою участю таких осіб у бойових діях проти України.

Нагадаємо

росіяни в Криму залучають українську молодь до будівельних робіт у курській області рф під виглядом "волонтерської допомоги". Це частина кампанії з експлуатації студентів та їх ідеологічної обробки.

Окупанти вивозять вчителів із ТОТ на ідеологічні інструктажі в росію10.08.25, 06:02 • 4079 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна
Курська область
Луганська область
Крим
Україна