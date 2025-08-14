$41.510.09
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 31300 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14 августа, 14:23 • 45495 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 42647 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 31200 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 34555 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 49537 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 163411 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 87308 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 84963 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 74748 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
Оккупанты в Луганской области готовят бывших заключенных к войне против Украины - ЦНС

Киев • УНН

 • 102 просмотра

На оккупированной Луганщине россияне запустили программу "социальной реинтеграции" для освобожденных из колоний, которая является прикрытием для подготовки рекрутов к войне. Эта инициатива, по данным Центра Национального Сопротивления, имеет целью формирование штурмовых отрядов для войны против Украины.

Оккупанты в Луганской области готовят бывших заключенных к войне против Украины - ЦНС

На временно оккупированной Луганщине российские захватчики запустили новую программу под видом "социальной реинтеграции" освобожденных из колоний, которая на самом деле является прикрытием для подготовки будущих рекрутов к войне. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

На временно оккупированной Луганщине оккупанты запустили очередную программу под прикрытием "помощи" освобожденным из колоний. Так называемые "уполномоченная по правам человека лнр" анна сорока и руководительница псевдоорганизации "вместе" ольга седляр подписали соглашение о "социальной реинтеграции" бывших заключенных

- передает Центр Национального Сопротивления. 

Как отмечают в Центре Национального Сопротивления, на самом деле эти программы являются способом сформировать базу будущих рекрутов для российских оккупационных войск. Под прикрытием психологической поддержки - это подготовка для штурмовых отрядов и войны против Украины. 

Подобные инициативы уже неоднократно завершались принудительным участием таких лиц в боевых действиях против Украины.

Напомним

россияне в Крыму привлекают украинскую молодежь к строительным работам в курской области рф под видом "волонтерской помощи". Это часть кампании по эксплуатации студентов и их идеологической обработке.

Вероника Марченко

Война
Курская область
Луганская область
Крым
Украина