Оккупанты в Луганской области готовят бывших заключенных к войне против Украины - ЦНС

На временно оккупированной Луганщине российские захватчики запустили новую программу под видом "социальной реинтеграции" освобожденных из колоний, которая на самом деле является прикрытием для подготовки будущих рекрутов к войне. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

На временно оккупированной Луганщине оккупанты запустили очередную программу под прикрытием "помощи" освобожденным из колоний. Так называемые "уполномоченная по правам человека лнр" анна сорока и руководительница псевдоорганизации "вместе" ольга седляр подписали соглашение о "социальной реинтеграции" бывших заключенных - передает Центр Национального Сопротивления.

Как отмечают в Центре Национального Сопротивления, на самом деле эти программы являются способом сформировать базу будущих рекрутов для российских оккупационных войск. Под прикрытием психологической поддержки - это подготовка для штурмовых отрядов и войны против Украины.

Подобные инициативы уже неоднократно завершались принудительным участием таких лиц в боевых действиях против Украины.

Напомним

россияне в Крыму привлекают украинскую молодежь к строительным работам в курской области рф под видом "волонтерской помощи". Это часть кампании по эксплуатации студентов и их идеологической обработке.

Оккупанты вывозят учителей с ВОТ на идеологические инструктажи в Россию