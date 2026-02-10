Окупанти атакували Сумську громаду дроном: постраждали двоє дітей

$43.030.02
9 лютого, 22:01 • 11723 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 21593 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 20226 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 19697 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 18272 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 17190 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 18918 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 29605 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 47544 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 44531 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
Публікації
Ексклюзиви
Іспанія модернізує далекобійну ракету Meteor для підвищення ефективності українських винищувачів GripenPhoto9 лютого, 22:49 • 6912 перегляди
Трамп опублікував ШІ-зображення з новою картою США за участю світових лідерів9 лютого, 23:11 • 5370 перегляди
Куба вперше за десять років повністю залишилася без імпорту нафти через блокаду США9 лютого, 23:37 • 8950 перегляди
Болгарські активісти заявили про виявлення бази ПВК "вагнер" у горах поблизу села Кладниця10 лютого, 01:06 • 3686 перегляди
Японія приєднається до ініціативи НАТО PURL для підтримки України озброєнням04:59 • 11733 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 23665 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 31773 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 70118 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 91613 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 106991 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Нікол Пашинян
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Ґренландія
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 11496 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 13393 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 13894 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 40181 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 42603 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
Starlink

Окупанти атакували Сумську громаду дроном: постраждали двоє дітей

Київ • УНН

 • 458 перегляди

Вранці 10 лютого 2026 року російські окупанти атакували Сумську громаду, внаслідок чого постраждали 12-річна дівчинка та її 9-річний брат. Їхньому життю нічого не загрожує.

Окупанти атакували Сумську громаду дроном: постраждали двоє дітей

Вранці, 10 лютого 2026 року російські окупанти атакували Сумську територіальну громаду. Внаслідок удару постраждали малолітні діти, повідомляє УНН з посиланням на прокуратуру Сумської області.

Деталі

За даними слідства, 10 лютого 2026 року зранку в Сумській громаді ворог атакував домоволодіння цивільних жителів. Постраждали двоє дітей - 12-річна дівчинка та її 9-річний брат. Їх життю загрози немає. За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)

- повідомили в прокуратурі.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від восьми до дванадцяти років.

Нагадаємо

У вівторок, 10 лютого, у Харківській області російські війська завдали удару по Малоданилівській громаді: було атаковано критичну інфраструктуру.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей, серед них - троє дітей.

Євген Устименко

