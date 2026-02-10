Окупанти атакували Сумську громаду дроном: постраждали двоє дітей
Київ • УНН
Вранці 10 лютого 2026 року російські окупанти атакували Сумську громаду, внаслідок чого постраждали 12-річна дівчинка та її 9-річний брат. Їхньому життю нічого не загрожує.
Вранці, 10 лютого 2026 року російські окупанти атакували Сумську територіальну громаду. Внаслідок удару постраждали малолітні діти, повідомляє УНН з посиланням на прокуратуру Сумської області.
Деталі
За даними слідства, 10 лютого 2026 року зранку в Сумській громаді ворог атакував домоволодіння цивільних жителів. Постраждали двоє дітей - 12-річна дівчинка та її 9-річний брат. Їх життю загрози немає. За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)
Санкція статті передбачає позбавлення волі від восьми до дванадцяти років.
Нагадаємо
У вівторок, 10 лютого, у Харківській області російські війська завдали удару по Малоданилівській громаді: було атаковано критичну інфраструктуру.
За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей, серед них - троє дітей.