публикации
Эксклюзивы
Оккупанты атаковали Сумскую общину дроном: пострадали двое детей

Киев • УНН

 • 1166 просмотра

Утром 10 февраля 2026 года российские оккупанты атаковали Сумскую общину, в результате чего пострадали 12-летняя девочка и ее 9-летний брат. Их жизни ничего не угрожает.

Оккупанты атаковали Сумскую общину дроном: пострадали двое детей

Утром 10 февраля 2026 года российские оккупанты атаковали Сумскую территориальную общину. В результате удара пострадали малолетние дети, сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Сумской области.

Подробности

По данным следствия, 10 февраля 2026 года утром в Сумской общине враг атаковал домовладения гражданских жителей. Пострадали двое детей - 12-летняя девочка и ее 9-летний брат. Их жизни угрозы нет. Под процессуальным руководством Окружной прокуратуры города Сумы проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)

- сообщили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от восьми до двенадцати лет.

Напомним

Во вторник, 10 февраля, в Харьковской области российские войска нанесли удар по Малоданиловской общине: была атакована критическая инфраструктура.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись город Харьков и 9 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 6 человек, среди них - трое детей.

Евгений Устименко

