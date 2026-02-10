росіяни атакували критичну інфраструктуру на Харківщині

$43.030.02
9 лютого, 22:01 • 11178 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 20191 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 19087 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 18650 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 17456 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 16834 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 18612 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 29392 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 47220 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 44328 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
Публікації
Ексклюзиви
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 22952 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 31071 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 69490 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 90983 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 106404 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 11239 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 13141 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 13640 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 39910 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 42389 перегляди
росіяни атакували критичну інфраструктуру на Харківщині

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Сьогодні ворожий удар по Малоданилівській громаді поцілив в об'єкт критичної інфраструктури. Також постраждав заклад освіти, де вибито щонайменше сто вікон.

росіяни атакували критичну інфраструктуру на Харківщині

У Харківській області російські війська завдали удару по Малоданилівській громаді, атаковано критичну інфраструктуру, повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов у вівторок у Telegram, пише УНН.

Сьогодні відбувся ворожий приліт по Малоданилівській громаді. Удар було завдано по об’єкту критичної інфраструктури. Також постраждав заклад освіти - вибито не менше ста вікон

- написав Гололобов.

Доповнення

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей, серед них – троє дітей. 

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Харківська область