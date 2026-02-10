росіяни атакували критичну інфраструктуру на Харківщині
Київ • УНН
Сьогодні ворожий удар по Малоданилівській громаді поцілив в об'єкт критичної інфраструктури. Також постраждав заклад освіти, де вибито щонайменше сто вікон.
У Харківській області російські війська завдали удару по Малоданилівській громаді, атаковано критичну інфраструктуру, повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов у вівторок у Telegram, пише УНН.
Сьогодні відбувся ворожий приліт по Малоданилівській громаді. Удар було завдано по об’єкту критичної інфраструктури. Також постраждав заклад освіти - вибито не менше ста вікон
Доповнення
За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей, серед них – троє дітей.