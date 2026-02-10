россияне атаковали критическую инфраструктуру на Харьковщине

В Харьковской области российские войска нанесли удар по Малоданиловской общине, атакована критическая инфраструктура, сообщил глава Малоданиловской общины Александр Гололобов во вторник в Telegram, пишет УНН.

Сегодня произошел вражеский прилет по Малоданиловской общине. Удар был нанесен по объекту критической инфраструктуры. Также пострадало учебное заведение - выбито не менее ста окон - написал Гололобов.

Дополнение

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись город Харьков и 9 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 6 человек, среди них – трое детей.