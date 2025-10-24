Окупанти спрямували дрон на потяг Львів-Краматорськ: пошкоджено три вагони
Київ • УНН
24 жовтня окупанти спробували атакувати поїзд №104/103 Львів-Краматорськ біля станції Краматорськ. Вибухова хвиля пошкодила вікна у трьох вагонах.
У п’ятницю, 24 жовтня, окупанти спробували атакувати поїзд №104/103 Львів-Краматорськ на під’їзді до станції Краматорськ. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна у трьох вагонах. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укрзалізницю".
Деталі
Зазначається, що жертв серед пасажирів і людей на вокзалі вдалось уникнути.
Посадка на поїзд у зворотному напрямку відбулася за розкладом, рейс №103/104 до Львова вже безпечно вирушив з Краматорська
Там додали, що постраждалі внаслідок вибуху вагони буде замінено згодом. Наразі потяг продовжує свій рух заданим маршрутом.
Нагадаємо
У п'ятницю, 24 жовтня, стало відомо про вибух на Житомирщині. Спочатку повідомлялось, що в місті Овруч під час затримання чоловік підірвав гранату просто у вагоні поїзда.
На запитання щодо того, чи перебував зловмисник у розшуку у пресслужбі поліції вказали, що "ані підтвердити, ані спростувати інформацію не можемо, тому що наразі невідома така інформація".
Пізніше стало відомо, що внаслідок вибуху загинуло 4 людини, ще 12 постраждалих. Також у поліції додали, що серед постраждалих двоє прикордонників.