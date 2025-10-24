Окупанти спрямували дрон на потяг Львів-Краматорськ: пошкоджено три вагони

$41.900.14
Ексклюзив
14:29 • 2604 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
12:52 • 4748 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
12:47 • 18190 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:17 • 17346 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
12:13 • 16692 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 25983 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 63924 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 05:49 • 26939 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 20345 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
23 жовтня, 20:21 • 21954 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Україна готується до погодних контрастів: дощі у суботу та потепління у неділю24 жовтня, 07:11 • 35554 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 41580 перегляди
Вчинив сексуальне насильство над учнями та знімав дитячу порнографію: на Київщині судитимуть педагога24 жовтня, 07:48 • 39346 перегляди
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть24 жовтня, 07:50 • 42400 перегляди
Колумбійські найманці в армії рф отримали наказ розстрілювати жінок та дітей: перехоплення ГУРVideo09:56 • 29533 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:47 • 18190 перегляди
12:47 • 18190 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto11:40 • 19193 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto11:32 • 19802 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 06:00 • 63924 перегляди
24 жовтня, 06:00 • 63924 перегляди
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto23 жовтня, 14:10 • 60659 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Олег Кіпер
Україна
Сполучені Штати Америки
Житомирська область
Державний кордон України
Велика Британія
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 14:55 • 124 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"12:41 • 6344 перегляди
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto09:50 • 21329 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 41611 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 30870 перегляди
Окупанти спрямували дрон на потяг Львів-Краматорськ: пошкоджено три вагони

Київ • УНН

 • 4936 перегляди

24 жовтня окупанти спробували атакувати поїзд №104/103 Львів-Краматорськ біля станції Краматорськ. Вибухова хвиля пошкодила вікна у трьох вагонах.

Окупанти спрямували дрон на потяг Львів-Краматорськ: пошкоджено три вагони

У п’ятницю, 24 жовтня, окупанти спробували атакувати поїзд №104/103 Львів-Краматорськ на під’їзді до станції Краматорськ. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна у трьох вагонах. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укрзалізницю".

Деталі

Зазначається, що жертв серед пасажирів і людей на вокзалі вдалось уникнути.

Посадка на поїзд у зворотному напрямку відбулася за розкладом, рейс №103/104 до Львова вже безпечно вирушив з Краматорська

- заявили в "Укрзалізниці".

Там додали, що постраждалі внаслідок вибуху вагони буде замінено згодом. Наразі потяг продовжує свій рух заданим маршрутом.

Нагадаємо

У п'ятницю, 24 жовтня, стало відомо про вибух на Житомирщині. Спочатку повідомлялось, що в місті Овруч під час затримання чоловік підірвав гранату просто у вагоні поїзда.

На запитання щодо того, чи перебував зловмисник у розшуку у пресслужбі поліції вказали, що "ані підтвердити, ані спростувати інформацію не можемо, тому що наразі невідома така інформація".

Пізніше стало відомо, що внаслідок вибуху загинуло 4 людини, ще 12 постраждалих. Також у поліції додали, що серед постраждалих двоє прикордонників.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Українська залізниця
Краматорськ
Львів