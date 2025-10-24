Оккупанты направили дрон на поезд Львов-Краматорск: повреждены три вагона
Киев • УНН
24 октября оккупанты попытались атаковать поезд №104/103 Львов-Краматорск возле станции Краматорск. Взрывная волна повредила окна в трех вагонах.
В пятницу, 24 октября, оккупанты попытались атаковать поезд №104/103 Львов-Краматорск на подъезде к станции Краматорск. Взрывной волной повреждены окна в трех вагонах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрзализныцю".
Детали
Отмечается, что жертв среди пассажиров и людей на вокзале удалось избежать.
Посадка на поезд в обратном направлении состоялась по расписанию, рейс №103/104 во Львов уже безопасно отправился из Краматорска
Там добавили, что пострадавшие в результате взрыва вагоны будут заменены позже. Сейчас поезд продолжает свое движение по заданному маршруту.
Напомним
В пятницу, 24 октября, стало известно о взрыве в Житомирской области. Сначала сообщалось, что в городе Овруч во время задержания мужчина взорвал гранату прямо в вагоне поезда.
На вопрос о том, находился ли злоумышленник в розыске, в пресс-службе полиции указали, что "ни подтвердить, ни опровергнуть информацию не можем, потому что пока неизвестна такая информация".
Позже стало известно, что в результате взрыва погибли 4 человека, еще 12 пострадавших. Также в полиции добавили, что среди пострадавших двое пограничников.