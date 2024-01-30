Окупанти активізувалися на лівобережжі Дніпра, Сили оборони продовжують утримувати там свої позиції - Гуменюк

Російські окупанти активізували наземні атаки на лівому березі Дніпра, у порівнянні з кількома попередніми днями, але Сили оборони продовжують утримувати там свої позиції. Про це сказала начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону у вівторок, пише УНН.

Наземні атаки на лівому березі ми спостерігаємо і відбиваємо – 8 штурмів за минулу бойову добу ми нарахували. Це пов'язано з тим, що трохи змогли зібрати сили і активізуватися окупанти. Тому що попередні три доби були ознаменовані меншою кількістю таких штурмів – один, два, потім шість. І вже зараз вийшли на 8. Така імпульсивність у них спостерігається досить регулярно. Час від часу вони зменшують атаки, коли немає сил і засобів загітувати повноцінні штурмові групи, а потім знов нарощують їх. Це пов’язане з тим, що вони мають завдання все ж таки вибивати нас з Лівого берегу, з плацдарму. Але ми продовжуємо утримувати там свої позиції. Що стосується перспектив просування на правий берег – фактично місія нездійсненна, тому що і щільний вогневий контроль з нашого боку над річкою Дніпро, і вищий за лівобережжя берег – це наша перевага. І нашій артилерії працювати легше - сказала Гуменюк.

З її слів, "дуже важка робота для того, щоб триматися на цих позиціях (на лівому березі – ред.) і відбивати такі щільні атаки ворога". "Тому навіть відбиття атак – це велике досягнення, тому що ми продовжуємо тримати наші позиції, і це означає, що ми маємо перспективи", - наголосила Гуменюк.

Вона додала, що зараз "не спостерігаємо формування додаткових ударних угруповань на цьому напрямку, але розуміємо, що гіпотетично підтягнення резервів для ворога можливе". "І зосередження тих сил, які сьогодні є на лівому березі, свідчить про те, що вони здатні формувати ще додаткові групи для проведення штурмів. Ми адекватно оцінюємо їхню присутність і їх потужності там, і тому наполегливо працюємо над тим, щоб їх зменшувати", - зазначила Гуменюк.



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