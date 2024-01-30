Оккупанты активизировались на левобережье Днепра, Силы обороны продолжают удерживать там свои позиции - Гуменюк

Российские оккупанты активизировали наземные атаки на левом берегу Днепра, по сравнению с несколькими предыдущими днями, но Силы обороны продолжают удерживать там свои позиции. Об этом сказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона во вторник, пишет УНН.

Наземные атаки на левом берегу мы наблюдаем и отбиваем - 8 штурмов за прошедшие боевые сутки мы насчитали. Это связано с тем, что немного смогли собрать силы и активизироваться оккупанты. Потому что предыдущие трое суток были ознаменованы меньшим количеством таких штурмов - один, два, потом шесть. И уже сейчас вышли на 8. Такая импульсивность у них наблюдается достаточно регулярно. Время от времени они уменьшают атаки, когда нет сил и средств сагитировать полноценные штурмовые группы, а потом вновь наращивают их. Это связано с тем, что они имеют задачу все же выбивать нас с левого берега, с плацдарма. Но мы продолжаем удерживать там свои позиции. Что касается перспектив продвижения на правый берег - фактически миссия невыполнима, потому что и плотный огневой контроль с нашей стороны над рекой Днепр, и выше левобережья берег - это наше преимущество. И нашей артиллерии работать легче - сказала Гуменюк.

По ее словам, "очень тяжелая работа для того, чтобы держаться на этих позициях (на левом берегу - ред.) и отражать такие плотные атаки врага". "Поэтому даже отражение атак - это большое достижение, потому что мы продолжаем держать наши позиции, и это означает, что мы имеем перспективы", - подчеркнула Гуменюк.

Она добавила, что сейчас "не наблюдаем формирования дополнительных ударных группировок на этом направлении, но понимаем, что гипотетически подтягивание резервов для врага возможно". "И сосредоточение тех сил, которые сегодня есть на левом берегу, свидетельствует о том, что они способны формировать еще дополнительные группы для проведения штурмов. Мы адекватно оцениваем их присутствие и их мощности там, и поэтому упорно работаем над тем, чтобы их уменьшать", - отметила Гуменюк.



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