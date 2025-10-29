$42.070.07
28 жовтня, 20:10
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
Офіцер ЗСУ врятував іноземну знімальну групу від російського FPV-дрона

Київ • УНН

 • 1058 перегляди

В Костянтинівці офіцер 24-ї ОМБр Олег Петрасюк врятував нідерландську знімальну групу, збивши ворожий FPV-дрон. Інцидент стався під час документування пошкоджень храму після обстрілу окупантами.

Офіцер ЗСУ врятував іноземну знімальну групу від російського FPV-дрона

У Костянтинівці Донецької області офіцер відділення комунікації 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила врятував іноземну знімальну групу, яку атакував російський FPV-дрон. Відповідне відео оприлюднено у Telegram-каналі бригади, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що інцидент стався під час супроводження журналістки нідерландського видання Het Nederlands Dagblad, яка документувала пошкодження Свято-Успенського храму після обстрілу окупантами.

У цей час ворожий FPV намагався атакувати знімальну групу. Офіцер відділення комунікації 24 бригади Олег Петрасюк вчасно помітив дрон противника та поцілив його з автомата. Це зберегло життя побратимів та журналістки

- йдеться у дописі до відео.

Нагадаємо

Днями бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" оприлюднили відео зачистки від росіян села Єгорівка на Дніпропетровщині. Вони знищили десятки окупантів у селі та на підступах до нього, а потім підняли український прапор.

Українські прикордонники показали знищення логістики, авто та БпЛА ворога на Північно-Слобожанському напрямку28.10.25, 04:10

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Донецька область