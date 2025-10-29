Офіцер ЗСУ врятував іноземну знімальну групу від російського FPV-дрона
Київ • УНН
В Костянтинівці офіцер 24-ї ОМБр Олег Петрасюк врятував нідерландську знімальну групу, збивши ворожий FPV-дрон. Інцидент стався під час документування пошкоджень храму після обстрілу окупантами.
У Костянтинівці Донецької області офіцер відділення комунікації 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила врятував іноземну знімальну групу, яку атакував російський FPV-дрон. Відповідне відео оприлюднено у Telegram-каналі бригади, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що інцидент стався під час супроводження журналістки нідерландського видання Het Nederlands Dagblad, яка документувала пошкодження Свято-Успенського храму після обстрілу окупантами.
У цей час ворожий FPV намагався атакувати знімальну групу. Офіцер відділення комунікації 24 бригади Олег Петрасюк вчасно помітив дрон противника та поцілив його з автомата. Це зберегло життя побратимів та журналістки
Нагадаємо
Днями бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" оприлюднили відео зачистки від росіян села Єгорівка на Дніпропетровщині. Вони знищили десятки окупантів у селі та на підступах до нього, а потім підняли український прапор.
