Офицер ВСУ спас иностранную съемочную группу от российского FPV-дрона

В Константиновке Донецкой области офицер отделения коммуникации 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила спас иностранную съемочную группу, которую атаковал российский FPV-дрон. Соответствующее видео обнародовано в Telegram-канале бригады, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что инцидент произошел во время сопровождения журналистки нидерландского издания Het Nederlands Dagblad, которая документировала повреждения Свято-Успенского храма после обстрела оккупантами.

В это время вражеский FPV пытался атаковать съемочную группу. Офицер отделения коммуникации 24 бригады Олег Петрасюк вовремя заметил дрон противника и поразил его из автомата. Это сохранило жизнь побратимов и журналистки - говорится в подписи к видео.

Напомним

