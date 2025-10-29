Офицер ВСУ спас иностранную съемочную группу от российского FPV-дрона

$42.070.07
48.970.21
ukenru
20:10 • 7952 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 42162 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 31402 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 36288 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 61392 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 35928 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 26745 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 21977 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 17163 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 55523 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.2м/с
82%
744мм
Популярные новости
После ожесточенного Эль Класико «Барселона» недовольна состоянием Ямаля: «золотого мальчика» будут контролировать строже28 октября, 16:33 • 4442 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto28 октября, 17:10 • 16381 просмотра
Цены на дизель в Европе резко растут из-за санкций и перебоев на НПЗ – Bloomberg28 октября, 17:57 • 3166 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 12231 просмотра
Взрыв в Хмельницком: 9 квартир разрушены, 15 повреждены, спасательная операция продолжаетсяPhoto21:52 • 3834 просмотра
публикации
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет28 октября, 16:50 • 42153 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 228 октября, 12:22 • 41390 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 50504 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 61389 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 55523 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Геннадий Труханов
Блогеры
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Хмельницкий
Париж
Реклама
УНН Lite
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 12303 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto28 октября, 17:10 • 16469 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto28 октября, 13:18 • 25451 просмотра
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья28 октября, 12:53 • 22547 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo28 октября, 08:22 • 44513 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Хранитель
Отопление

Офицер ВСУ спас иностранную съемочную группу от российского FPV-дрона

Киев • УНН

 • 482 просмотра

В Константиновке офицер 24-й ОМБр Олег Петрасюк спас нидерландскую съемочную группу, сбив вражеский FPV-дрон. Инцидент произошел во время документирования повреждений храма после обстрела оккупантами.

Офицер ВСУ спас иностранную съемочную группу от российского FPV-дрона

В Константиновке Донецкой области офицер отделения коммуникации 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила спас иностранную съемочную группу, которую атаковал российский FPV-дрон. Соответствующее видео обнародовано в Telegram-канале бригады, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что инцидент произошел во время сопровождения журналистки нидерландского издания Het Nederlands Dagblad, которая документировала повреждения Свято-Успенского храма после обстрела оккупантами.

В это время вражеский FPV пытался атаковать съемочную группу. Офицер отделения коммуникации 24 бригады Олег Петрасюк вовремя заметил дрон противника и поразил его из автомата. Это сохранило жизнь побратимов и журналистки

- говорится в подписи к видео.

Напомним

На днях бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" обнародовали видео зачистки от россиян села Егоровка на Днепропетровщине. Они уничтожили десятки оккупантов в селе и на подступах к нему, а затем подняли украинский флаг.

Украинские пограничники показали уничтожение логистики, авто и БпЛА врага на Северо-Слобожанском направлении28.10.25, 04:10 • 16901 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Война в Украине
Донецкая область