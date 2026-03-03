Обманом виманили у родин військових 1,4 млн гривень - в Києві затримали "ясновидиць"
Київ • УНН
Троє "спадкових ясновидиць" обманом виманили 1,4 млн гривень у родин загиблих та зниклих безвісти військових. Вони обіцяли "повернути" рідних і "зняти прокляття", залякуючи жінок.
Правоохоронці викрили у Києві трьох "спадкових ясновидиць", які обманом виманили у родин загиблих та зниклих безвісти військових 1,4 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Слідство встановило, що підозрювані "спадкові ясновидиці" рекламували свої здібності на інтернет-платформах. Вони обіцяли "відповіді на всі питання", зняття "проклять", вирішення любовних проблем і навіть "повернення" рідних із небуття.
Від дій зловмисниць постраждали і родини військових. Фігурантки вселяли жінкам хибну надію, запевняли, що їхні чоловіки живі та невдовзі повернуться додому.
Одна з дружин загиблого військового перерахувала "ворожці" майже 1 млн гривень. За кожну консультацію, "зняття проклять" чи "очищення карми" вона платила від 6 до 50 тисяч гривень.
Інша підозрювана переконала клієнтку у необхідності "зняти порчу". Загалом жінка заплатила їй 370 тис. гривень, включно з оплатою "магічних свічок" по 5 тисяч гривень за штуку. Підозрювані також залякували жінок: мовляв, якщо не провести всі обряди до кінця, біда станеться з іншими членами їхніх родин. Це змушувало потерпілих проходити кілька сеансів і щоразу сплачувати значні суми
Правоохоронці встановили щонайменше трьох потерпілих, яким завдано збитків на 1,4 млн гривень. Встановлюються інші потерпілі.
Всім трьом затриманим оголосили про підозру за ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України (шахрайство як заволодіння чужим майном). Їм загрожує від трьох до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Нагадаємо
У Дніпрі викрили мережу шахрайських кол-центрів, що ошукували громадян ЄС на криптоінвестуванні. Вилучено елітні авто та мільйони у різній валюті, затримано 11 осіб.