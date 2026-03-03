Обманом виманили у родин військових 1,4 млн гривень - в Києві затримали "ясновидиць"

$43.230.13
50.600.26
ukenru
Ексклюзив
13:15 • 6898 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
13:07 • 13490 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
12:11 • 13404 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
11:55 • 14555 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 19579 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 31803 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 102193 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 84329 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 60560 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 51539 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.2м/с
69%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ізраїль заявив про одночасні удари в Тегерані та Бейруті3 березня, 06:54 • 32870 перегляди
Іран застосував російську тактику ударів БПЛА по державах Перської затоки - WSJ3 березня, 07:59 • 34434 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище09:14 • 40834 перегляди
Ціни на газ у Європі різко підскочили на тлі закриття заводу СПГ у Катарі10:02 • 15725 перегляди
Порти в ОАЕ та Омані зазнали атак дронів10:53 • 19965 перегляди
Публікації
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 13:14 • 10681 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище09:14 • 40941 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 49889 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 102183 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 66374 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Андрій Сибіга
Музикант
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Європа
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video14:39 • 1314 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto12:11 • 9020 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 29291 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 36263 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 39698 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Financial Times

Обманом виманили у родин військових 1,4 млн гривень - в Києві затримали "ясновидиць"

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Троє "спадкових ясновидиць" обманом виманили 1,4 млн гривень у родин загиблих та зниклих безвісти військових. Вони обіцяли "повернути" рідних і "зняти прокляття", залякуючи жінок.

Обманом виманили у родин військових 1,4 млн гривень - в Києві затримали "ясновидиць"
Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці викрили у Києві трьох "спадкових ясновидиць", які обманом виманили у родин загиблих та зниклих безвісти військових 1,4 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Слідство встановило, що підозрювані "спадкові ясновидиці" рекламували свої здібності на інтернет-платформах. Вони обіцяли "відповіді на всі питання", зняття "проклять", вирішення любовних проблем і навіть "повернення" рідних із небуття.

Від дій зловмисниць постраждали і родини військових. Фігурантки вселяли жінкам хибну надію, запевняли, що їхні чоловіки живі та невдовзі повернуться додому.

Одна з дружин загиблого військового перерахувала "ворожці" майже 1 млн гривень. За кожну консультацію, "зняття проклять" чи "очищення карми" вона платила від 6 до 50 тисяч гривень.

Інша підозрювана переконала клієнтку у необхідності "зняти порчу". Загалом жінка заплатила їй 370 тис. гривень, включно з оплатою "магічних свічок" по 5 тисяч гривень за штуку. Підозрювані також залякували жінок: мовляв, якщо не провести всі обряди до кінця, біда станеться з іншими членами їхніх родин. Це змушувало потерпілих проходити кілька сеансів і щоразу сплачувати значні суми

- повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Правоохоронці встановили щонайменше трьох потерпілих, яким завдано збитків на 1,4 млн гривень. Встановлюються інші потерпілі.

Всім трьом затриманим оголосили про підозру за ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України (шахрайство як заволодіння чужим майном). Їм загрожує від трьох до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо

У Дніпрі викрили мережу шахрайських кол-центрів, що ошукували громадян ЄС на криптоінвестуванні. Вилучено елітні авто та мільйони у різній валюті, затримано 11 осіб.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал
Банківська картка
Соціальна мережа
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Бюро економічної безпеки України
Дніпро (місто)
Київ