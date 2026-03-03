Обманом виманили у родин військових 1,4 млн гривень - в Києві затримали "ясновидиць"

Правоохоронці викрили у Києві трьох "спадкових ясновидиць", які обманом виманили у родин загиблих та зниклих безвісти військових 1,4 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Слідство встановило, що підозрювані "спадкові ясновидиці" рекламували свої здібності на інтернет-платформах. Вони обіцяли "відповіді на всі питання", зняття "проклять", вирішення любовних проблем і навіть "повернення" рідних із небуття.

Від дій зловмисниць постраждали і родини військових. Фігурантки вселяли жінкам хибну надію, запевняли, що їхні чоловіки живі та невдовзі повернуться додому.

Одна з дружин загиблого військового перерахувала "ворожці" майже 1 млн гривень. За кожну консультацію, "зняття проклять" чи "очищення карми" вона платила від 6 до 50 тисяч гривень.

Інша підозрювана переконала клієнтку у необхідності "зняти порчу". Загалом жінка заплатила їй 370 тис. гривень, включно з оплатою "магічних свічок" по 5 тисяч гривень за штуку. Підозрювані також залякували жінок: мовляв, якщо не провести всі обряди до кінця, біда станеться з іншими членами їхніх родин. Це змушувало потерпілих проходити кілька сеансів і щоразу сплачувати значні суми