15:45 • 402 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
13:15 • 9470 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
13:07 • 16366 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
12:11 • 15289 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
11:55 • 16159 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 20881 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 32456 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 103907 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 84713 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 60784 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
Обманом выманили у семей военных 1,4 млн гривен - в Киеве задержали "ясновидящих"

Киев • УНН

 • 1226 просмотра

Трое "наследственных ясновидящих" обманом выманили 1,4 млн гривен у семей погибших и пропавших без вести военных. Они обещали "вернуть" родных и "снять проклятие", запугивая женщин.

Обманом выманили у семей военных 1,4 млн гривен - в Киеве задержали "ясновидящих"
Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители разоблачили в Киеве трех "наследственных ясновидящих", которые обманом выманили у семей погибших и пропавших без вести военных 1,4 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Следствие установило, что подозреваемые "наследственные ясновидящие" рекламировали свои способности на интернет-платформах. Они обещали "ответы на все вопросы", снятие "проклятий", решение любовных проблем и даже "возвращение" родных из небытия.

От действий злоумышленниц пострадали и семьи военных. Фигурантки вселяли женщинам ложную надежду, уверяли, что их мужья живы и вскоре вернутся домой.

Одна из жен погибшего военного перечислила "ворожке" почти 1 млн гривен. За каждую консультацию, "снятие проклятий" или "очищение кармы" она платила от 6 до 50 тысяч гривен.

Другая подозреваемая убедила клиентку в необходимости "снять порчу". В общей сложности женщина заплатила ей 370 тыс. гривен, включая оплату "магических свечей" по 5 тысяч гривен за штуку. Подозреваемые также запугивали женщин: мол, если не провести все обряды до конца, беда случится с другими членами их семей. Это заставляло потерпевших проходить несколько сеансов и каждый раз платить значительные суммы

- сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Правоохранители установили по меньшей мере трех потерпевших, которым нанесен ущерб на 1,4 млн гривен. Устанавливаются другие потерпевшие.

Всем троим задержанным объявили о подозрении по ч. ч. 4, 5 ст. 190 УК Украины (мошенничество как завладение чужим имуществом). Им грозит от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним

В Днепре разоблачили сеть мошеннических колл-центров, обманывавших граждан ЕС на криптоинвестировании. Изъяты элитные авто и миллионы в разной валюте, задержаны 11 человек.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
