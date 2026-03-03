Обманом выманили у семей военных 1,4 млн гривен - в Киеве задержали "ясновидящих"

Правоохранители разоблачили в Киеве трех "наследственных ясновидящих", которые обманом выманили у семей погибших и пропавших без вести военных 1,4 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Следствие установило, что подозреваемые "наследственные ясновидящие" рекламировали свои способности на интернет-платформах. Они обещали "ответы на все вопросы", снятие "проклятий", решение любовных проблем и даже "возвращение" родных из небытия.

От действий злоумышленниц пострадали и семьи военных. Фигурантки вселяли женщинам ложную надежду, уверяли, что их мужья живы и вскоре вернутся домой.

Одна из жен погибшего военного перечислила "ворожке" почти 1 млн гривен. За каждую консультацию, "снятие проклятий" или "очищение кармы" она платила от 6 до 50 тысяч гривен.

Другая подозреваемая убедила клиентку в необходимости "снять порчу". В общей сложности женщина заплатила ей 370 тыс. гривен, включая оплату "магических свечей" по 5 тысяч гривен за штуку. Подозреваемые также запугивали женщин: мол, если не провести все обряды до конца, беда случится с другими членами их семей. Это заставляло потерпевших проходить несколько сеансов и каждый раз платить значительные суммы